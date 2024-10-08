Лента "Джокер. Безумие на двоих" вышла в прокат — сколько собрала

Фрагмент из фильма "Джокер. Безумие на двоих". Фото: Instagram/jokermovie

Фильм "Джокер.Безумие на двоих" дебютировал в эти выходные. Лента уже успела собрать более 120 млн долларов в мировом кинопрокате.

Об этом пишет Variety.

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На Родине, в США, лента собрала неутешительные 40 миллионов долларов. В мировом прокате фильм по комиксам заработал 121,1 миллиона долларов.

Новый "Джокер" обошелся Warner Bros. в 200 миллионов долларов. Для сравнения, у первого "Джокера" был бюджет в 65 миллионов долларов.

За первую неделю проката "Джокер 2" собрал 8 млн долл. в Великобритании, 6,9 млн долл. в Германии, 5,6 млн долл. в Италии, 5,5 млн долл. в Мексике и 5 млн долл. во Франции. На следующей неделе фильм выйдет в Японии, а 16 октября дебютирует в Китае.

Первая часть "Джокера" имела огромный успех. Она собрала 335 миллионов долларов в США и 743 миллиона долларов во всем мире. Фильм удерживал звание самого кассового фильма, пока "Дедпул и Росомаха" не превзошел его, собрав 1,32 миллиарда долларов в мировом прокате.

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