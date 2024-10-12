Співачка Buku Abi. Фото: скриншот YouTube

Донька американського виконавця R. Kelly, співачка Buku Abi, розкрила приголомшливі факти про свого батька. Виявилося, 57-річний автор хіта I Believe I Can Fly, який зараз відбуває покарання за секс-злочини, знущався і над власними дітьми.

Про це Buku Abi розповіла в документальній стрічці Karma: A Daughter’s Journey.

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26-річна Джоанна Келлі зізналася, що зазнавала насильства з боку батька. Співачка розповіла, що R. Kelly домагався її в дев'ятирічному віці.

"Я просто пам'ятаю, що прокинулася від того, що він торкався мене. І я не знала, що робити, тому просто лежала і вдавала, що сплю", — зі сльозами на очах загадала Buku Abi.

Тривалий час дівчина не могла повірити в те, що це сталося насправді, та приховувала правду через страх.

"Він був для мене всім. Довгий час я навіть не хотіла вірити, що це сталося. Я не знала, навіть, якщо він був поганою людиною, чи він міг щось зробити зі мною. Я була надто налякана, щоб розповісти комусь. Я була надто налякана, щоб розповісти мамі", — поділилася Джоанн.

R. Kelly з доньками. Фото: скриншот YouTube

Згодом дівчина все ж таки наважилася розповісти матері та вони разом подали заяву до поліції. Однак тоді, 2009 року, справа не дійшла до суду.

Натомість адвокати R. Kelly категорично заперечують усі звинувачення доньки артиста. Після цього Джоан, її сестра Джаа та брат Роберт не бували у батька.

"Містер Келлі категорично заперечує ці звинувачення. Його колишня дружина зробила таке ж твердження багато років тому, і воно було розслідувано Департаментом у справах дітей та сім'ї штату Іллінойс і виявилося необґрунтованим. А "режисери" фільму, ким би вони не були, не зв'язалися з містером Келлі або його командою, щоб навіть дозволити йому спростувати ці образливі твердження", — йдеться у відповіді захисників R. Kelly.

R. Kelly. Фото: Reuters

Нагадаємо, гучний скандал із Робертом Келлі (справжнє ім'я артиста) розпочався ще у 2000-х. Тоді декілька неповнолітніх дівчат звинуватили співака у сексуальних домаганнях. 2002 року почалося розслідування щодо причетності Келлі до розповсюдження порнографічних відео з неповнолітніми, однак 2008 року суд виправдав артиста.

У лютому 2019 року автора хіта "I Believe I Can Fly" повторно заарештували у Чикаго. Проти зірки висунули 10 пунктів обвинувачень за торгівлю людьми, рекет та сексуальне насильство. 2022 року суд визнав Келлі винним та засудив до 30 років ув'язнення.

Вже за рік у справі співака з'явилися нові факти. Хрещениця виконавця зізналася, що він регулярно розбещував її починаючи з 14 років та знімав усе на камеру. Після цього суд додав до терміну Келлі ще 20 років ув'язнення.

Також зазначимо, що був колишнім бойфрендом загиблої співачки Алії. 27-річний музикант почав стосунки із дівчиною, коли їй було усього 15.

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