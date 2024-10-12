Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Донька відомого співака звинуватила його у домаганнях — подробиці arrow

Донька відомого співака звинуватила його у домаганнях — подробиці

12 жовтня 2024 12:50
Марія Коробова - редактор
Марія Коробова
редактор
Донька R. Kelly звинуватила його у сексуальних домаганнях — подробиці, відео
Співачка Buku Abi. Фото: скриншот YouTube
Марія Коробова - редактор
Марія Коробова
редактор

Донька американського виконавця R. Kelly, співачка Buku Abi, розкрила приголомшливі факти про свого батька. Виявилося, 57-річний автор хіта I Believe I Can Fly, який зараз відбуває покарання за секс-злочини, знущався і над власними дітьми.

Про це Buku Abi розповіла в документальній стрічці Karma: A Daughter’s Journey.

Читайте також:

Донька R. Kelly зізналася, що у дитинстві була жертвою батька

26-річна Джоанна Келлі зізналася, що зазнавала насильства з боку батька. Співачка розповіла, що R. Kelly домагався її в дев'ятирічному віці.

"Я просто пам'ятаю, що прокинулася від того, що він торкався мене. І я не знала, що робити, тому просто лежала і вдавала, що сплю", — зі сльозами на очах загадала Buku Abi.

Тривалий час дівчина не могла повірити в те, що це сталося насправді, та приховувала правду через страх.

"Він був для мене всім. Довгий час я навіть не хотіла вірити, що це сталося. Я не знала, навіть, якщо він був поганою людиною, чи він міг щось зробити зі мною. Я була надто налякана, щоб розповісти комусь. Я була надто налякана, щоб розповісти мамі", — поділилася Джоанн.

R. Kelly з доньками
R. Kelly з доньками. Фото: скриншот YouTube

Згодом дівчина все ж таки наважилася розповісти матері та вони разом подали заяву до поліції. Однак тоді, 2009 року, справа не дійшла до суду.

Натомість адвокати R. Kelly категорично заперечують усі звинувачення доньки артиста. Після цього Джоан, її сестра Джаа та брат Роберт не бували у батька.

"Містер Келлі категорично заперечує ці звинувачення. Його колишня дружина зробила таке ж твердження багато років тому, і воно було розслідувано Департаментом у справах дітей та сім'ї штату Іллінойс і виявилося необґрунтованим. А "режисери" фільму, ким би вони не були, не зв'язалися з містером Келлі або його командою, щоб навіть дозволити йому спростувати ці образливі твердження", — йдеться у відповіді захисників R. Kelly.

R. Kelly
R. Kelly. Фото: Reuters

Нагадаємо, гучний скандал із Робертом Келлі (справжнє ім'я артиста) розпочався ще у 2000-х. Тоді декілька неповнолітніх дівчат звинуватили співака у сексуальних домаганнях. 2002 року почалося розслідування щодо причетності Келлі до розповсюдження порнографічних відео з неповнолітніми, однак 2008 року суд виправдав артиста.

У лютому 2019 року автора хіта "I Believe I Can Fly" повторно заарештували у Чикаго. Проти зірки висунули 10 пунктів обвинувачень за торгівлю людьми, рекет та сексуальне насильство. 2022 року суд визнав Келлі винним та засудив до 30 років ув'язнення. 

Вже за рік у справі співака з'явилися нові факти. Хрещениця виконавця зізналася, що він регулярно розбещував її починаючи з 14 років та знімав усе на камеру. Після цього суд додав до терміну Келлі ще 20 років ув'язнення. 

Також зазначимо, що був колишнім бойфрендом загиблої співачки Алії. 27-річний музикант почав стосунки із дівчиною, коли їй було усього 15.

Редакція Новини.LIVE розповідала, при яких обставинах загинула Алія та хто міг бути причетним до її смерті.

Раніше адвокат Бейонсе та Jay-Z відреагував на скандал з репером P. Diddy, в якому замішане зіркове подружжя.

секс-скандал домагання співак закордонні зірки співачка

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

14:01 На війні загинув тренер відомого київського футбольного клубу

13:53 Ексміністр МЗС України припустив, що можуть ухвалити на Рамштайні

13:38 В НАТО збираються радикально переглянути відносини з Росією — що це означає

13:34 Накрили відром, а вона втекла — в Одесі шукають змію

13:34 На Харківщині чоловік убив жінку на очах вагітної дівчини — що вирішив суд

Зеленський анонсував Формулу миру з умовами справедливого завершення війни - 80x80

Зеленський анонсував Формулу миру з умовами справедливого завершення війни

13:31 Європейський клуб підписав двох вихованців Шахтаря

13:30 Білоруські добровольці знищили замаскований російський "Гіацинт" — ефектне відео

13:20 Негода ледь не у кожному регіоні — синоптики повідомили про погоду на завтра

13:07 Десять областей України частково залишилися без електропостачання, — Міненерго

13:01 Ексфутболіст Шахтаря оцінив гру Мудрика проти збірної Грузії

14:01 На війні загинув тренер відомого київського футбольного клубу

13:53 Ексміністр МЗС України припустив, що можуть ухвалити на Рамштайні

13:38 В НАТО збираються радикально переглянути відносини з Росією — що це означає

13:34 Накрили відром, а вона втекла — в Одесі шукають змію

13:34 На Харківщині чоловік убив жінку на очах вагітної дівчини — що вирішив суд

Зеленський анонсував Формулу миру з умовами справедливого завершення війни - 80x80

Зеленський анонсував Формулу миру з умовами справедливого завершення війни

13:31 Європейський клуб підписав двох вихованців Шахтаря

13:30 Білоруські добровольці знищили замаскований російський "Гіацинт" — ефектне відео

13:20 Негода ледь не у кожному регіоні — синоптики повідомили про погоду на завтра

13:07 Десять областей України частково залишилися без електропостачання, — Міненерго

13:01 Ексфутболіст Шахтаря оцінив гру Мудрика проти збірної Грузії

06:16 У Києві змінились ціни на оренду — як у столиці зросла вартість житла у жовтні

11 жовтня 2024
Ексклюзив

22:22 Чому не обмінюють захисників Маріуполя — розбиралась "Наша Справа"

20:45 Одесити про вступ України до НАТО — які очікування

10 жовтня 2024
Ексклюзив

18:43 Полуниця буде до Нового року — чим багатий асортимент на "Привозі"

9 жовтня 2024

18:39 Бізнес на ухилянтах — одесити розповіли, що робити з медиками-корупціонерами

06:40 Ціни на мідь у жовтні — скільки в Україні коштує 1 кг кольорових металів

06:11 Знайдені списки ухилянтів — що загрожує тим, хто платив лікарям за діагнози

8 жовтня 2024

06:40 Скільки коштує брухт в Україні — ціни на чормет у жовтні

06:30 Зростання вартості зернових продовжується — скільки коштує соняшник у жовтні

Ексклюзив

06:22 Трамп повернувся у Батлер — як це було та що думають його виборці про Україну

Text

12:34 Корупційні скандали у МСЕК та ураган у США, — ефір Остаповець_LIVE

Text

00:42 У Львові прощаються з зятем Фаріон, який загинув на фронті

11 жовтня 2024
Text
Ексклюзив

21:48 Чому Росія не видає полонених бійців "Азову" — розслідування "Наша справа"

Text

20:07 Побиття дитини указкою на Львівщині — в ОВА та поліції дали коментар

Text

19:32 Доходи українців у 2025 році різко впадуть — економіст назвав причини

Text
Ексклюзив

19:12 Росія обстрілює Україну свіжими ракетами 2024 року, — експерт військових досліджень

Text

17:50 Нестача техніки у ЗСУ та наступ російських військ — ефір Вечір.LIVE

Зеленський анонсував Формулу миру з умовами справедливого завершення війни - 80x80

Зеленський анонсував Формулу миру з умовами справедливого завершення війни

Text

13:30 Нардеп заявив про імовірну газову кризу — яка причина

Text

13:26 Банки виплатять у 2025 році 50% податку на прибуток, — нардеп

Text

13:00 Масові скарги на роботу МСЕК та чи буде Путіна на саміті G20 — ефір день.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

17:29 Мобілізація чоловіків віком 50+ — що змінилося у жовтні

11 жовтня 2024

17:00 Росіянин з українським паспортом — куди зник сценарист "Кварталу" Валерій Жидков

8 жовтня 2024

10:32 Зарплати військових знизяться у жовтні — чому і на скільки

7 жовтня 2024

07:50 Як помер Майкл Джексон — новий погляд після скандалу з P. Diddy

1 жовтня 2024

00:03 НАБУ оголосило в розшук проректора харківського вишу — що накоїв

30 вересня 2024
Новина з відео

21:33 Виїзд чоловіків старше 50 років за кордон — чи зміняться правила

5 жовтня 2024

22:32 У Києві чутно вибухи — Кличко повідомив деталі

9 жовтня 2024

11:03 З доплатами та преміями — стало відомо, скільки Садовий заробив за вересень

10 жовтня 2024

08:00 Одноразова грошова допомога у 6,6 тис. грн — хто зможе отримати

3 жовтня 2024
Новина з відео

12:49 Через три роки після смерті — на могилі Чапкіса встановили памʼятник