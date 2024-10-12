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Дочь известного певца обвинила его в домогательствах — подробности

12 октября 2024 12:50
Мария Коробова - редактор
Мария Коробова
редактор
Дочь R. Kelly обвинила его в сексуальных домогательствах - подробности, видео
Певица Buku Abi. Фото: скриншот YouTube
Мария Коробова - редактор
Мария Коробова
редактор

Дочь американского исполнителя R. Kelly, певица Buku Abi, раскрыла потрясающие факты о своем отце. Оказалось, 57-летний автор хита "I Believe I Can Fly", отбывающий сейчас наказание за секс-преступления, издевался и над собственными детьми. 

Об этом Buku Abi рассказала в документальном фильме "Karma: A Daughter's Journey".

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26-летняя Джоанна Келли призналась, что подвергалась насилию со стороны отца. Певица рассказала, что R. Kelly домогался ее в девятилетнем возрасте.

"Я просто помню, что проснулась от того, что он касался меня. И я не знала, что делать, поэтому просто лежала и делала вид, что сплю", — со слезами на глазах рассказала Buku Abi.

Долгое время девушка не могла поверить в то, что это произошло на самом деле и скрывала правду из-за страха.

"Он был для меня всем. Долгое время я даже не хотела верить, что это произошло. Я не знала, даже если он был плохим человеком, мог ли он что-то сделать со мной. Я была слишком напугана, чтобы рассказать кому-то. Я была слишком напугана, чтобы рассказать маме", — поделилась Джоанн.

R. Kelly с дочерьми
R. Kelly с дочерьми. Фото: скриншот YouTube

Впоследствии девушка все же решилась рассказать матери, и они вместе подали заявление в полицию. Однако тогда, в 2009 году, дело не дошло до суда.

В то же время адвокаты R. Kelly категорически отрицают все обвинения дочери артиста. После этого Джоан, ее сестра Джаа и брат Роберт не бывали у отца.

"Мистер Келли категорически отрицает эти обвинения. Его бывшая жена сделала такое же утверждение много лет назад, и оно было расследовано Департаментом по делам детей и семьи штата Иллинойс и оказалось необоснованным. А "режиссеры" фильма, кем бы они ни были, не связались с мистером Келли или его командой, чтобы даже позволить ему опровергнуть эти оскорбительные утверждения", — говорится в ответе защиты R. Kelly.

R. Kelly
R. Kelly. Фото: Reuters

Напомним, громкий скандал с Робертом Келли (настоящее имя артиста) разразился еще в 2000-х. Тогда несколько несовершеннолетних девушек обвинили певца в сексуальных домогательствах. В 2002 году началось расследование причастности Келли к распространению порнографических видео с несовершеннолетними, однако в 2008 году суд оправдал артиста.

В феврале 2019 автора хита "I Believe I Can Fly" повторно арестовали в Чикаго. Против звезды выдвинули 10 пунктов обвинений за торговлю людьми, рэкет и сексуальное насилие. В 2022 году суд признал Келли виновным и приговорил к 30 годам заключения.

Уже через год в деле певца появились новые факты. Крестница исполнителя призналась, что он регулярно развращал ее начиная с 14 лет и снимал все на камеру. После этого суд прибавил к сроку Келли еще 20 лет заключения.

Также отметим, что был бывшим бойфрендом погибшей певицы Алии. 27-летний музыкант начал отношения с девушкой, когда ей было всего 15 лет.

Редакция Новини.LIVE рассказывала, при каких обстоятельствах погибла Алия и кто мог быть причастен к ее смерти.

Ранее адвокат Бейонсе и Jay-Z отреагировал на скандал с рэпером P. Diddy, в котором замешаны звездные супруги.

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