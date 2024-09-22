Нацвідбір на Дитяче Євробачення-2024 — хто переміг та представить Україну на конкурсі

Візуалізація сцени Дитячого Євробачення-2024. Фото: Дитяче Євробачення

Пройшов фінал Національного відбору на Дитяче Євробачення, яке цього року відбудеться в Мадриді. Переміг Артем Котенко, який представить Україну.

Про це стало відомо з трансляції Нацвідбору на Дитяче Євробачення-2024 у неділю, 22 вересня.

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У фіналі виступили шість учасників:

Анастасія Бєлібова — Unbelievable;

Ангеліна Глогусь — "Плачуть янголи";

Злата Іванів — "Намисто";

Вероніка Коган — Harmony;

Артем Котенко — "Дім";

Ілля Коновченко — Spaceship.

Ведучими Національного відбору були Тимур Мірошниченко та Анна Трінчер. За лаштунками з дітьми та їхніми групами підтримки спілкувалася Анна Тульєва.

До складу журі Нацвідбору цього року увійшли:

співачка Roxolana;

учасник і саунд-продюсер гурту Tvorchi Андрій Гуцуляк;

член журі відбору на "Євробачення 2020" Віталій Дроздов.

Голосування проходило через додаток "Дія", а члени журі оцінювали учасників, виставляючи власні бали.

Найвищий бал від зіркових експертів отримала Злата Іванів.

Результати голосування журі на Нацвідборі Дитячого Євробачення. Фото: скриншот

За результатами голосування в "Дії" найбільший бал отримав Артем Котенко. Він та Злата Іванів набрали однакову кількість балів. Відповідно до правил конкурсу, у Нацвідборі переміг той учасник, який отримав найвищу оцінку саме від глядачів.

Результати голосування глядачів. Фото: скриншот

Таким чином, переможцем став Артем Котенко.

"Я дуже всім вдячний за голоси. Я вдячний журі за те, що оцінили вони чесно. Я вдячний Збройним силам України. За те, що ми можемо стояти тут і доторкнутися до своїх мрій", — сказав він.

Що відомо про представника України на Дитячому Євробаченні-2024

Співаку 12 років, він родом із Сумщини. Артем мешкає в Охтирці та співає з трирічного віку. На тлі повномасштабної війни він прагне розповісти світові про те, що українці втрачають не лише свої домівки, а й місця, де відчували себе щасливими.

Хлопець виступив із піснею "Дім", яку для нього написала співачка та музична продюсерка Національного відбору Світлана Тарабарова.

Нагадаємо, співачка СолоХа однією з перших подала заявку на участь в Нацвідборі на конкурс Євробачення-2025. Досвідчена артистка прокоментувала 19-річну музичну виконавицю Klavdia Petrivna, яка, за чутками, також може претендувати на поїздку в швейцарське місто Базель. Саме там у травні наступного року пройде Євробачення-2025.

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