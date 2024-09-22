Нацотбор на Детское Евровидение-2024 — кто победил и представит Украину на конкурсе

Визуализация сцены Детского Евровидения-2024. Фото: Детское Евровидение

Прошел финал Национального отбора на Детское Евровидение, которое в этом году состоится в Мадриде. Победил Артем Котенко, который представит Украину.

Об этом стало известно с трансляции Нацотбора на Детское Евровидение-2024 в воскресенье, 22 сентября.

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В финале выступили шесть участников:

Анастасия Белибова — Unbelievable;

Ангелина Глогусь — "Плачуть янголи";

Злата Иванов — "Намисто";

Вероника Коган — Harmony;

Артем Котенко — "Дім";

Илья Коновченко — Spaceship.

Ведущими Национального отбора были Тимур Мирошниченко и Анна Тринчер. За кулисами с детьми и их группами поддержки общалась Анна Тульева.

В состав жюри Нацотбора в этом году вошли:

певица Roxolana;

участник и саунд-продюсер группы Tvorchi Андрей Гуцуляк;

член жюри отбора на "Евровидение 2020" Виталий Дроздов.

Голосование проходило через приложение "Дія", а члены жюри оценивали участников, выставляя собственные баллы.

Самый высокий балл от звездных экспертов получила Злата Иванов.

Результаты голосования жюри на Национальном отборе Детского Евровидения. Фото: скриншот

По результатам голосования в "Дії" самый большой бал получил Артем Котенко. Он и Злата Иванов набрали одинаковое количество баллов. Согласно правилам конкурса, в Нацотборе победил тот участник, получивший самую высокую оценку именно от зрителей.

Результаты зрительского голосования. Фото: скриншот

Таким образом, победителем стал Артем Котенко.

"Я очень всем благодарен за голоса. Я благодарен жюри за то, что оценили они честно. Я благодарен Вооруженным силам Украины. За то, что мы можем стоять здесь и прикоснуться к своим мечтам", — сказал он.

Что известно о представителе Украины на Детском Евровидении-2024

Певцу 12 лет, он родом из Сумщины. Артем живет в Ахтырке и поет с трехлетнего возраста. На фоне полномасштабной войны он стремится рассказать миру о том, что украинцы теряют не только свои дома, но и места, где чувствовали себя счастливыми.

Парень выступил с песней "Дім", которую для него написала певица и музыкальный продюсер Национального отбора Светлана Тарабарова.

Напомним, певица СолоХа одной из первых подала заявку на участие в Нацотборе на конкурс "Евровидение-2025". Опытная артистка прокомментировала 19-летнюю музыкальную исполнительницу Klavdia Petrivna, которая, по слухам, может претендовать на поездку в швейцарский город Базель. Там в мае следующего года пройдет Евровидение-2025.

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