Нацотбор на Детское Евровидение-2024 — кто победил и представит Украину на конкурсе

Детское Евровидение-2024 — кто представит Украину на песенном конкурсе
Прошел финал Национального отбора на Детское Евровидение, которое в этом году состоится в Мадриде. Победил Артем Котенко, который представит Украину.
Об этом стало известно с трансляции Нацотбора на Детское Евровидение-2024 в воскресенье, 22 сентября.
Детское Евровидение-2024
В финале выступили шесть участников:
- Анастасия Белибова — Unbelievable;
- Ангелина Глогусь — "Плачуть янголи";
- Злата Иванов — "Намисто";
- Вероника Коган — Harmony;
- Артем Котенко — "Дім";
- Илья Коновченко — Spaceship.
Ведущими Национального отбора были Тимур Мирошниченко и Анна Тринчер. За кулисами с детьми и их группами поддержки общалась Анна Тульева.
В состав жюри Нацотбора в этом году вошли:
- певица Roxolana;
- участник и саунд-продюсер группы Tvorchi Андрей Гуцуляк;
- член жюри отбора на "Евровидение 2020" Виталий Дроздов.
Голосование проходило через приложение "Дія", а члены жюри оценивали участников, выставляя собственные баллы.
Самый высокий балл от звездных экспертов получила Злата Иванов.
По результатам голосования в "Дії" самый большой бал получил Артем Котенко. Он и Злата Иванов набрали одинаковое количество баллов. Согласно правилам конкурса, в Нацотборе победил тот участник, получивший самую высокую оценку именно от зрителей.
Таким образом, победителем стал Артем Котенко.
"Я очень всем благодарен за голоса. Я благодарен жюри за то, что оценили они честно. Я благодарен Вооруженным силам Украины. За то, что мы можем стоять здесь и прикоснуться к своим мечтам", — сказал он.
Что известно о представителе Украины на Детском Евровидении-2024
Певцу 12 лет, он родом из Сумщины. Артем живет в Ахтырке и поет с трехлетнего возраста. На фоне полномасштабной войны он стремится рассказать миру о том, что украинцы теряют не только свои дома, но и места, где чувствовали себя счастливыми.
Парень выступил с песней "Дім", которую для него написала певица и музыкальный продюсер Национального отбора Светлана Тарабарова.
Напомним, певица СолоХа одной из первых подала заявку на участие в Нацотборе на конкурс "Евровидение-2025". Опытная артистка прокомментировала 19-летнюю музыкальную исполнительницу Klavdia Petrivna, которая, по слухам, может претендовать на поездку в швейцарский город Базель. Там в мае следующего года пройдет Евровидение-2025.
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