Бред Пітт планує переїзд зі США, його друг Джордж Клуні заохочує це

Через проблеми з дітьми Бред Пітт планує переїзд із США — куди саме
Після розлучення з Анджеліною Джолі голлівудський актор Бред Пітт майже не спілкувався зі своїми дітьми. Ситуацію ускладнює те, що його дочка Шайло нещодавно прибрала його прізвище, не повідомивши батька. За інформацією таблоїдів, 60-річний актор розмірковує про переїзд із США до Європи.
Про це повідомляє видання Hola.
Можливий переїзд Бреда Пітта до Європи
Повідомляється, що Бред Пітт планує переїхати зі своєю обраницею Інес де Рамон. Напередодні вони вперше з’явились на світському заході — Венеційському міжнародному кінофестивалі.
"Бред так довго вважав Лос-Анджелес своїм домом, тут розташована його виробнича компанія і велика частина його нерухомості. Це найкраще місце для спілкування зі своїми дітьми та забезпечення певної стабільності. Але, на жаль, він рідко може бачити їх. Це розриває його серце", — повідомило виданню джерело.
Подейкують, що актор Джордж Клуні заохочує Пітта почати нову сторінку свого життя в Європі. Цього тижня виходить спільний фільм зіркових друзів, то ж вони проводять разом чимало часу.
"Джордж розповідав йому про те, наскільки краще жити повний робочий день у Європі, і переконав його, що досить легко керувати виробничою компанією з-за кордону", — каже інсайдер.
Пітт може прислухатися до поради Джорджа щодо початку нового життя. Тис більше, що, за чутками, він все ж таки зробить Інес пропозицію руки та серця.
"Бред любить Францію та Італію, а також провів багато часу у Великій Британії. Тому вся ідея — залишити своє життя в Америці, щоб розпочати все заново, надзвичайно приваблива", — повідомило джерело.
Нагадаємо, раніше ми писали, що з’явились подробиці психологічного трилеру з Бредом Піттом та Джорджем Клуні. Також ми розповідали, що Бреда Пітта підловили на побаченні з коханою у Нью-Йорку.
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