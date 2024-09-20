Бред Пітт планує переїзд зі США, його друг Джордж Клуні заохочує це

Американський актор Бред Пітт. Фото: Reuters

Після розлучення з Анджеліною Джолі голлівудський актор Бред Пітт майже не спілкувався зі своїми дітьми. Ситуацію ускладнює те, що його дочка Шайло нещодавно прибрала його прізвище, не повідомивши батька. За інформацією таблоїдів, 60-річний актор розмірковує про переїзд із США до Європи.

Про це повідомляє видання Hola.

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Повідомляється, що Бред Пітт планує переїхати зі своєю обраницею Інес де Рамон. Напередодні вони вперше з’явились на світському заході — Венеційському міжнародному кінофестивалі.

"Бред так довго вважав Лос-Анджелес своїм домом, тут розташована його виробнича компанія і велика частина його нерухомості. Це найкраще місце для спілкування зі своїми дітьми та забезпечення певної стабільності. Але, на жаль, він рідко може бачити їх. Це розриває його серце", — повідомило виданню джерело.

Подейкують, що актор Джордж Клуні заохочує Пітта почати нову сторінку свого життя в Європі. Цього тижня виходить спільний фільм зіркових друзів, то ж вони проводять разом чимало часу.

"Джордж розповідав йому про те, наскільки краще жити повний робочий день у Європі, і переконав його, що досить легко керувати виробничою компанією з-за кордону", — каже інсайдер.

Актори Джордж Клуні (ліворуч) та Бред Пітт. Фото: Reuters

Пітт може прислухатися до поради Джорджа щодо початку нового життя. Тис більше, що, за чутками, він все ж таки зробить Інес пропозицію руки та серця.

"Бред любить Францію та Італію, а також провів багато часу у Великій Британії. Тому вся ідея — залишити своє життя в Америці, щоб розпочати все заново, надзвичайно приваблива", — повідомило джерело.

Нагадаємо, раніше ми писали, що з’явились подробиці психологічного трилеру з Бредом Піттом та Джорджем Клуні. Також ми розповідали, що Бреда Пітта підловили на побаченні з коханою у Нью-Йорку.