Брэд Питт планирует переезд из США, его друг Джордж Клуни поощряет это

Американский актер Брэд Питт. Фото: Reuters

После развода с Анджелиной Джоли голливудский актер Брэд Питт почти не общался со своими детьми. Ситуацию усложняет то, что его дочь Шайло недавно убрала его фамилию, не сообщив отцу. По информации таблоидов, 60-летний актер думает о переезде из США в Европу.

Об этом сообщает издание Hola.

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Возможный переезд Брэда Питта в Европу

Сообщается, что Брэд Питт планирует переехать со своей избранницей Инес де Рамон. Накануне они впервые появились на светском мероприятии — Венецианском международном кинофестивале.

"Брэд так долго считал Лос-Анджелес своим домом, здесь расположена его производственная компания и большая часть его недвижимости. Это лучшее место для общения со своими детьми и обеспечения определенной стабильности. Но, к сожалению, он редко может видеть их. Это разрывает его сердце", — сообщил изданию источник.

Поговаривают, что актер Джордж Клуни поощряет Питта начать новую страницу своей жизни в Европе. На этой неделе выходит общий фильм звездных друзей, поэтому они проводят вместе немало времени.

"Джордж рассказывал ему о том, насколько лучше жить полный рабочий день в Европе, и убедил его, что достаточно легко управлять производственной компанией из-за границы", — говорит инсайдер.

Актеры Джордж Клуни (слева) и Брэд Питт. Фото: Reuters

Питт может прислушаться к совету Джорджа по поводу начала новой жизни. Более того, по слухам, он все же сделает Инес предложение руки и сердца.

"Бред любит Францию и Италию, а также провел много времени в Великобритании. Поэтому вся идея — оставить свою жизнь в Америке, чтобы начать все заново, чрезвычайно привлекательна", — сообщил источник.

Напомним, ранее мы писали, что появились подробности психологического триллера с Брэдом Питтом и Джорджем Клуни. Также мы рассказывали, что Брэда Питта подловили на свидании с возлюбленной в Нью-Йорке.