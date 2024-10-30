Ченнінг Татум та Зої Кравіц підігріли чутки про розрив

Актор Ченнінг Татум. Фото: instagram.com/channingtatum/

Американський актор Ченнінг Татум розійшовся та розірвав заручини із моделлю Зої Кравіц. Акторку помітили без обручки для заручин.

Про це повідомляє видання People.

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Джерела повідомили виданню, що пара розійшлася після трьох років спільного життя, але не розкрили причини.

Зої була помічена без обручки для заручин під час прогулянки зі своєю колегою по серіалу "Велика маленька брехня" Шейлін Вудлі в Buvette в Нью-Йорку минулого тижня.

Татум і Кравіц закрутили роман влітку 2021 року. Тоді їх помітили разом на кількох побаченнях у Нью-Йорку. Вони познайомилися на зйомках повнометражного режисерського дебюту Кравіц "Кліпни двічі", в якому Татум зіграв головну роль.

Донька Ленні Кравіца та Лізи Бонет і Татум заручилися в жовтні 2023 року. Актор зробив їй пропозицію із каблучкою з діамантом у 7 карат під час святкування Гелловіну минулого року.

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