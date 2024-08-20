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Донька Ленні Кравіца влаштувала гламурну прем'єру з зірковим нареченим

20 серпня 2024 06:18
Оля Мазур - Редактор
Оля Мазур
Редактор
Донька Ленні Кравіца прийшла на прем'єру з зірковим нареченим Ченнінгом Татумом
Співак Ленні Кравіц з дочкою Зої. Фото: Reuters
Оля Мазур - Редактор
Оля Мазур
Редактор

Зої Кравіц та її наречений Ченнінг Татум позували на європейській прем’єрі її режисерського дебюту "Кліпни двічі". 44-річний актор картини "Супер Майк" і 35-річна актриса зустрічаються з 2021 року, а минулого року заручилися.

Про це пише Daily Mail.

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Ченнінг взяв участь у картині, знятій і написаній Зої. Ченнінг грає мільярдера на ім’я Слейтер Кінг. Пара вийшла на червону доріжку Odeon Luxe Leicester Square, де також був присутній відомий батько актриси Ленні.

 

Акторка Зої Кравец
Акторка Зої Кравец. Фото: Reuters

 

Актор Ченнінг Татум
Актор Ченнінг Татум. Фото: Reuters

 

Актор Ленні Кравец
Актор Ленні Кравец. Фото: Reuters

 

Модель Кара Делевінь
Модель Кара Делевінь. Фото: Reuters

 

Акторка Сальма Гайєк
Акторка Сальма Гаєк. Фото: Reuters

 

На прем’єрі зірка Зої привернула увагу у витонченій червоній атласній сукні з темними пасмами, зібраними в тугий пучок. Тим часом Ченнінг виглядав шикарно в простому чорному костюмі з краваткою та парою лакованих туфель.

Батько Зої Ленні також з’явився в окулярах-авіаторах, сірому костюмі та без сорочки під піджаком. Також на прем'єрі була присутня 32-річна модель Кара Делевінь у темно-синіх брюках у тонку смужку та жовтому светрі. Кара поєднала свій светр із рожевою сорочкою з коміром, а завершила образ коричневою замшевою курткою, прикрашеною паєтками, і парою лоферів.

Ченнінг знявся у ролі чарівного технічного мільярдера на ім’я Слейтер Кінг, який володіє приватним островом. Кінг запрошує двох жінок у гості Фріду, яку грає Наомі Екі, і Джесс, яку грає Алія Шокат.

Нагадаємо, Кейт Бланшетт розповіла, скільки їй заплатили за роль у "Володарі перснів". А раніше стало відомо, що зірка "Корони" завітала на презентацію "Дедпула" у відвертому вбранні.

Зої Кравіц закордонні зірки зіркова пара Прем'єра

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