Донька Ленні Кравіца прийшла на прем'єру з зірковим нареченим Ченнінгом Татумом

Співак Ленні Кравіц з дочкою Зої. Фото: Reuters

Зої Кравіц та її наречений Ченнінг Татум позували на європейській прем’єрі її режисерського дебюту "Кліпни двічі". 44-річний актор картини "Супер Майк" і 35-річна актриса зустрічаються з 2021 року, а минулого року заручилися.

Про це пише Daily Mail.

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Ченнінг взяв участь у картині, знятій і написаній Зої. Ченнінг грає мільярдера на ім’я Слейтер Кінг. Пара вийшла на червону доріжку Odeon Luxe Leicester Square, де також був присутній відомий батько актриси Ленні.

Акторка Зої Кравец. Фото: Reuters

Актор Ченнінг Татум. Фото: Reuters

Актор Ленні Кравец. Фото: Reuters

Модель Кара Делевінь. Фото: Reuters

Акторка Сальма Гаєк. Фото: Reuters

На прем’єрі зірка Зої привернула увагу у витонченій червоній атласній сукні з темними пасмами, зібраними в тугий пучок. Тим часом Ченнінг виглядав шикарно в простому чорному костюмі з краваткою та парою лакованих туфель.

Батько Зої Ленні також з’явився в окулярах-авіаторах, сірому костюмі та без сорочки під піджаком. Також на прем'єрі була присутня 32-річна модель Кара Делевінь у темно-синіх брюках у тонку смужку та жовтому светрі. Кара поєднала свій светр із рожевою сорочкою з коміром, а завершила образ коричневою замшевою курткою, прикрашеною паєтками, і парою лоферів.

Ченнінг знявся у ролі чарівного технічного мільярдера на ім’я Слейтер Кінг, який володіє приватним островом. Кінг запрошує двох жінок у гості Фріду, яку грає Наомі Екі, і Джесс, яку грає Алія Шокат.

Нагадаємо, Кейт Бланшетт розповіла, скільки їй заплатили за роль у "Володарі перснів". А раніше стало відомо, що зірка "Корони" завітала на презентацію "Дедпула" у відвертому вбранні.