Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Дочь Ленни Кравица устроила гламурную премьеру со звездным женихом arrow

Дочь Ленни Кравица устроила гламурную премьеру со звездным женихом

20 августа 2024 06:18
Оля Мазур - Редактор
Оля Мазур
Редактор
Дочь Ленни Кравица пришла на премьеру со звездным женихом актером Ченнингом Татумом
Певец Ленни Кравиц с дочерью Зои. Фото: Reuters
Оля Мазур - Редактор
Оля Мазур
Редактор

Зои Кравиц и ее жених Ченнинг Татум позировала на европейской премьере ее режиссерского дебюта "Моргни дважды". 44-летний актер картины "Супер Майк" и 35-летняя актриса встречаются с 2021 года, а в прошлом году обручились.

Об этом пишет Daily Mail.

Читайте также:

Ленни Кравиц позировал с дочерью-режиссером

Ченнинг принял участие в картине, снятой и написанной Зои. Ченнинг играет миллиардера по имени Слейтер Кинг. Пара вышла на красную дорожку Odeon Luxe Leicester Square, где также присутствовал известный отец актрисы Ленни.

 

Актриса Зои Кравец
Актриса Зои Кравец. Фото: Reuters

 

Актер Ченнинг Татум
Актер Ченнинг Татум. Фото: Reuters

 

Актер Ленни
Актер Ленни Кравец. Фото: Reuters

 

Модель Кара Делевинь
Модель Кара Делевинь. Фото: Reuters

 

Актриса Сальма Хайек
Актриса Сальма Хайек. Фото: Reuters

 

На премьере Зои привлекла внимание в изящном красном атласном платье с темными прядями, собранными в тугой пучок. Тем временем Ченнинг выглядел шикарно в простом черном костюме с галстуком и парой лакированных туфель.

Отец Зои Ленни также появился в очках-авиаторах, сером костюме и без рубашки под пиджаком. Также на премьере присутствовала 32-летняя модель Кара Делевинь в темно-синих брюках в тонкую полоску и желтом свитере. Кара сочетала свой свитер с розовой рубашкой с воротником, а завершила образ коричневой замшевой курткой, украшенной пайетками, и парой лоферов.

Ченнинг снялся в роли технического миллиардера по имени Слейтер Кинг, владеющего частным островом. Кинг приглашает двух женщин в гости Фриду, которую играет Наоми Эки, и Джесс, которую играет Алия Шокат.

Напомним, Кейт Бланшетт рассказала, сколько ей заплатили за роль во "Властелине колец". А ранее стало известно, что звезда "Короны" посетила презентацию "Дедпула" в откровенном наряде.

Зои Кравиц зарубежные звезды звездная пара Премьера

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

07:01 Клиентам ПриватБанка блокируют счета за операции с криптовалютой — детали

06:40 Цены на металлолом в Украине — сколько стоит 1 кг чермета в конце августа

Эксклюзив

06:38 Военный рассказал детали операции ВСУ на Курщине

06:35 Украину можно взять в НАТО без "границ 91-го года" — у президента Чехии есть хитрый план

06:30 В Украине упали цены на подсолнечник — сколько стоит 1 тонна зерна в августе

Лезут и лезут, — военный бригады "Лють" о ситуации вокруг города Торецка - 80x80

Лезут и лезут, — военный бригады "Лють" о ситуации вокруг города Торецка

06:30 Временная непригодность и бронирование от мобилизации — не помешают ли друг другу

06:10 Пенсии станут выше — кому начислят доплату в 300 грн в сентябре

06:01 Украинец потерял в Ощадбанке 800 гривен — что важно знать

04:53 Зеленский объявил о создании "Министерства единства" — о ком оно будет заботиться

04:30 Бронирование через "Дія" всего в три шага — как это сделать правильно

07:01 Клиентам ПриватБанка блокируют счета за операции с криптовалютой — детали

06:40 Цены на металлолом в Украине — сколько стоит 1 кг чермета в конце августа

Эксклюзив

06:38 Военный рассказал детали операции ВСУ на Курщине

06:35 Украину можно взять в НАТО без "границ 91-го года" — у президента Чехии есть хитрый план

06:30 В Украине упали цены на подсолнечник — сколько стоит 1 тонна зерна в августе

Лезут и лезут, — военный бригады "Лють" о ситуации вокруг города Торецка - 80x80

Лезут и лезут, — военный бригады "Лють" о ситуации вокруг города Торецка

06:30 Временная непригодность и бронирование от мобилизации — не помешают ли друг другу

06:10 Пенсии станут выше — кому начислят доплату в 300 грн в сентябре

06:01 Украинец потерял в Ощадбанке 800 гривен — что важно знать

04:53 Зеленский объявил о создании "Министерства единства" — о ком оно будет заботиться

04:30 Бронирование через "Дія" всего в три шага — как это сделать правильно

06:40 Цены на металлолом в Украине — сколько стоит 1 кг чермета в конце августа

18 августа 2024
Эксклюзив

06:24 Сложных пациентов и операций меньше не стало — как работает Охматдет после ракетного удара

Эксклюзив

06:17 Арбузный бум — как фермер из Херсона выращивает арбузы во Львовской области

16 августа 2024
Эксклюзив

18:41 Война войной, а Коблево посетить надо — условия и цены на отдых

16:48 Новый скандал в Одессе из-за российской музыки — что слушают во время войны

15 августа 2024

18:47 Лето подходит к концу — как изменились цены в Одессе на отдых у бассейна

15:19 Наступление на Курск — как его оценивают в Одессе и чего ждут

14 августа 2024

06:40 В Украине дорожает золото — цены за 1 г драгоценного металла в августе

13 августа 2024
Эксклюзив

06:47 Один человек умер, трое в реанимации — во Львовской области бурлит новый штамм коронавируса FLIRT

06:40 Цены за 1 кг латуни в августе — какая стоимость цветных металлов в Украине

Text

23:47 Президент УСПП Кинах заявил, что коррупция в условиях войны должна рассматриваться как мародерство

Text

23:05 Дополнительная помощь для Украины и вооруженные нападения на беженцев — главные новости из Германии

Text

21:42 Эксперт заявил, что реальная стоимость жизни в Украине в 3-4 раза превышает прожиточный минимум

Text

17:50 Рада вносит изменения в правила мобилизации и новый шантаж от России — эфир Вечір.LIVE

Text

16:25 Эксперт дал новый прогноз по отключениях света зимой — сколько будут длиться

Лезут и лезут, — военный бригады "Лють" о ситуации вокруг города Торецка - 80x80

Лезут и лезут, — военный бригады "Лють" о ситуации вокруг города Торецка

Text

16:00 Эксперт сказал, на сколько часов в день будут выключать свет

Text

14:01 Жданов заявил, что россияне не снимают подразделения с Донбасса для Курской области

Text

13:51 Как должно проходить возвращение военных в гражданскую жизнь — эксперт назвал ключевой вариант

Text

13:00 Преступления россиян на ЗАЭС и возвращение графиков отключений — эфир День.LIVE

Text

12:32 Эксперт ответил, вернули ли украинские беженцы Польши деньги, которые она дала для содержания

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

22:23 Отказался подписать повестку и не явился в ТЦК — что решил суд

16 августа 2024

01:32 Сотрудник ТЦК выписал фальшивую повестку за 500 долларов — как его наказал суд

7 августа 2024

09:31 Бущан переходит в известный клуб — Динамо готовит трансфер

8 августа 2024

22:47 Украинцы заплатят за электричество 20 грн/кВт-ч — кого затронул повышенный тариф

12 августа 2024

10:01 Забарного пригласил клуб, которому не хватает защитника для борьбы за чемпионство

16 августа 2024

05:22Армия РФ накопила под Курском массу вертолетов — сколько насчитали эксперты OSINT

8 августа 2024

10:01 Китайская гимнастка стала звездой Олимпиады из-за поступка на церемонии награждения

17 августа 2024

08:26 Лунин заменит героя Евро-2024 в испанском клубе

9 августа 2024

11:52 Ехала в Украину с 40 тысячами долларов — на границе с Одесчиной задержали гражданку Молдовы

8 августа 2024

06:45 Вкусный венгерский паштет всего из трех простых ингредиентов — готовится к завтраку за пять минут