Дочь Ленни Кравица пришла на премьеру со звездным женихом актером Ченнингом Татумом

Певец Ленни Кравиц с дочерью Зои. Фото: Reuters

Зои Кравиц и ее жених Ченнинг Татум позировала на европейской премьере ее режиссерского дебюта "Моргни дважды". 44-летний актер картины "Супер Майк" и 35-летняя актриса встречаются с 2021 года, а в прошлом году обручились.

Об этом пишет Daily Mail.

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Ченнинг принял участие в картине, снятой и написанной Зои. Ченнинг играет миллиардера по имени Слейтер Кинг. Пара вышла на красную дорожку Odeon Luxe Leicester Square, где также присутствовал известный отец актрисы Ленни.

Актриса Зои Кравец. Фото: Reuters

Актер Ченнинг Татум. Фото: Reuters

Актер Ленни Кравец. Фото: Reuters

Модель Кара Делевинь. Фото: Reuters

Актриса Сальма Хайек. Фото: Reuters

На премьере Зои привлекла внимание в изящном красном атласном платье с темными прядями, собранными в тугой пучок. Тем временем Ченнинг выглядел шикарно в простом черном костюме с галстуком и парой лакированных туфель.

Отец Зои Ленни также появился в очках-авиаторах, сером костюме и без рубашки под пиджаком. Также на премьере присутствовала 32-летняя модель Кара Делевинь в темно-синих брюках в тонкую полоску и желтом свитере. Кара сочетала свой свитер с розовой рубашкой с воротником, а завершила образ коричневой замшевой курткой, украшенной пайетками, и парой лоферов.

Ченнинг снялся в роли технического миллиардера по имени Слейтер Кинг, владеющего частным островом. Кинг приглашает двух женщин в гости Фриду, которую играет Наоми Эки, и Джесс, которую играет Алия Шокат.

Напомним, Кейт Бланшетт рассказала, сколько ей заплатили за роль во "Властелине колец". А ранее стало известно, что звезда "Короны" посетила презентацию "Дедпула" в откровенном наряде.