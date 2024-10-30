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Ченнинг Татум разошелся с любимой, несмотря на помолвку, — СМИ

30 октября 2024 14:30
Анна Корешкова - Редактор
Анна Корешкова
Редактор
Ченнинг Татум и Зои Кравиц подогрели слухи о разрыве
Актер Ченнинг Татум. Фото: instagram.com/channingtatum/
Анна Корешкова - Редактор
Анна Корешкова
Редактор

Американский актер Ченнинг Татум разошелся и разорвал помолвку с моделью Зои Кравиц. Актрису заметили без кольца для помолвки.

Об этом сообщает издание People.

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Источники сообщили, что пара разошлась после трех лет совместной жизни, но не раскрыли причины.

Зои была замечена без кольца для помолвки во время прогулки со своей коллегой по сериалу "Большая маленькая ложь" Шейлин Вудли в Buvette в Нью-Йорке на прошлой неделе.

Татум и Кравиц закрутили роман летом 2021 года. Тогда они были замечены вместе на нескольких свиданиях в Нью-Йорке. Они познакомились на съемках полнометражного режиссерского дебюта Кравиц "Клипны дважды", в котором Татум сыграл главную роль.

Дочь Ленни Кравица и Лизы Бонет и Татум обручились в октябре 2023 года. Актер сделал ей предложение с кольцом с бриллиантом в 7 карат во время празднования Хэллоуина в прошлом году.

Ранее дочь Брюса Уиллиса разошлась с отцом своей дочери. А также Лопес и Аффлек не могут поделить роскошное поместье при разводе.

Зои Кравиц зарубежные звезды развод актеры отношения

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