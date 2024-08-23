Блейк Лайвлі роздратувала вагітних жінок

Американська акторка Блейк Лайвлі. Фото: instagram.com/blakelively/

Американська акторка Блейк Лайвлі викликала хвилю обурення через свої висловлювання у бік вагітних жінок. Зірка заявила про те, що жінки при надії "користуються" своїми чоловіками.

Про це пише Page Six.

Читайте також:

Блейк Лайвлі про жінок

Багатодітна акторка, яка є матір'ю дев'ятирічної Джеймс, семирічної Інес, чотирічної Бетті та однорічного сина Оліна зазначила під час інтерв'ю фразу, яка обурила вагітних жінок. Зірка заявила, що жінки при надії "просто брешуть", щоб отримати від чоловіків те що хочуть, не відчуваючи при цьому провини.

"Це ідеальний спосіб отримати те, що ти хочеш. Хочеться шоколадного морозива опівночі? Воно у вас точно буде",— зазначила Лайвлі.

Після перегляду відео тисячі користувачів TikTok заявили, що розкішне життя Лайвлі, ймовірно, дозволило їй легко перенести вагітність.

"Я була на ногах і працювала, поки не народила сина. Так, вони болять, так, мій чоловік розтирав їх для мене. Гадаю, вона живе розкішним життям, незалежно від того, вагітна вона чи ні, тому її ноги, ймовірно, не болять".

"Деякі з нас працюють на ногах 40+ годин і не мають розкоші відпочивати протягом всієї вагітності".

Тим часом, одна людина захистила Лайвлі: "Я відчуваю, що у неї таке почуття гумору, яке не всі зрозуміють".

Нагадаємо, Блейк Лайвлі приголомшила люксовими джинсами за 19 тисяч доларів. Також ми розповідали про всі скандали навколо фільму "Покинь, якщо кохаєш".