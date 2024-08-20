Блейк Лайвлі вдягнула джинси від Valentino за 19 тисяч доларів — фото

Блейк Лайвлі приміряла квіткові джинси за 19 тисяч доларів
Американська акторка Блейк Лайвлі вдягнула екстравагантні джинси від італійського будинку моди Valentino. У соцмережах вибухнула дискусія через їхню приголомшливу ціну.
Про це пише CNN.
Блейк Лайвлі вдягнула джинси від Valentino за 19 тисяч доларів
Акторка під час престуру "Покинь, якщо кохаєш" неодноразово вражала публіку вишуканими сукнями та ретро-образами. Однак, поєднання білої майки та люксових джинсів найбільше вразило прихильників.
Блейк Лайвлі вдягнула темно-сині джинси від італійського будинку моди Valentino. Вони коштують — 19 тисяч доларів. Ця модель безумовно вдало підійшла для презентації фільму, адже Блейк зіграла романтичну флористку Лілі Блум. На джинсах також зображені квіти — суцвіття гібіскусу.
У штанцях зі схожим орнаментом з'явився і її колега Брендон Скленар.
Нагадаємо, Блейк Лайвлі проводить час з родиною замість світських раутів. Також ми розповідали, чому прихильники акторки відвернулись від неї через скандал навколо фільму "Покинь, якщо кохаєш".
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