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Блейк Лайвлі приміряла квіткові джинси за 19 тисяч доларів

20 серпня 2024 08:14
Антоніна Завадська - Редактор
Блейк Лайвлі вдягнула джинси від Valentino за 19 тисяч доларів — фото
Американська акторка Блейк Лайвлі. Фото: instagram/justjared
Антоніна Завадська - Редактор

Американська акторка Блейк Лайвлі вдягнула екстравагантні джинси від італійського будинку моди Valentino. У соцмережах вибухнула дискусія через їхню приголомшливу ціну.

Про це пише CNN.

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Блейк Лайвлі вдягнула джинси від Valentino за 19 тисяч доларів

Акторка під час престуру "Покинь, якщо кохаєш" неодноразово вражала публіку вишуканими сукнями та ретро-образами. Однак, поєднання білої майки та люксових джинсів найбільше вразило прихильників. 

Блейк Лайвлі вдягнула темно-сині джинси від італійського будинку моди Valentino. Вони коштують — 19 тисяч доларів. Ця модель безумовно вдало підійшла для презентації фільму, адже Блейк зіграла романтичну флористку Лілі Блум. На джинсах також зображені квіти — суцвіття гібіскусу.

У штанцях зі схожим орнаментом з'явився і її колега Брендон Скленар.

Блейк Лайвлі та Брендон Скленар під час престуру "Покинь, якщо кохаєш". Фото: instagram/justjared
Блейк Лайвлі та Брендон Скленар під час престуру "Покинь, якщо кохаєш". Фото: instagram/justjared 

Нагадаємо, Блейк Лайвлі проводить час з родиною замість світських раутів.  Також ми розповідали, чому прихильники акторки відвернулись від неї через скандал навколо фільму "Покинь, якщо кохаєш".

мода гроші Голлівуд актори закордонні зірки Блейк Лайвлі

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