Джастін Бальдоні вийшов на прогулянку на тлі скандалу з Блейк Лайвлі

Фрагмент фільму "Покинь, якщо кохаєш". Фото: Instagram/itendswithusmovie

Новий американський фільм "Покинь, якщо кохаєш" з Блейк Лавлі та Джастіном Бальдоні в головних ролях продовжує збирати мільйони доларів у світовому кінопрокаті. Водночас зірки стрічки продовжують ігнорувати одне одного на тлі скандалу між ними. Бальдоні, який також виступив режисером стрічки, підловили папараці.

Про це пише Daily Mail.

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На тлі скандалів навколо нового фільму, 40-річного режисера побачили папараці в Санта-Барбарі (американський штат Каліфорнія). Він виглядав безтурботним, демонструючи публічну прихильність своїй дружині Емілі Бальдоні під час їхньої прогулянки з двома дітьми (дев’ятирічна Мая та шестирічний Максвелл).

Режисер Джастін Бальдоні з дружиною та дітьми. Фото: Backgrid

Фотографи відзначили, що вони не коментували різні запитання від них. Водночас своїм поцілунком вони ніби "створили образ єдиного фронту", насолоджуючись прогулянкою. Протягом усієї їхньої прогулянки на обличчі Бальдоні була усмішка. Папараці стверджують, що він виглядав безтурботним і розслабленим.

В чому причина скандалу мід Лайвлі та Бальдоні

У новому фільмі розповідається історія про флористку Лілі Блум, яка закохується в привабливого чоловіка. Однак, їхній роман перетворюється у суцільне домашнє насильство. Джастін Бальдоні хотів висвітлити цю проблему. І саме про це розповідав на кінопрем’єрах, на яких виконавці головних ролей так і не з'явились разом. Водночас Блейк Лайвлі уникала цієї тематики.

Також подейкують, що Бальдоні зробив все можливе, аби Лайвлі почувалась некомфортно щодо її тіла після пологів. Незадовго до зйомок народила четверту дитину, сина Олліна.

Нагадаємо, раніше ми писали, що співачка Брітні Спірс відреагувала на вихід Блейк Лайвлі у культовій сукні. Також ми розповідали, що в одній з країн світу заборонили прокат фільму "Покинь, якщо кохаєш" з Блейк Лайвлі.