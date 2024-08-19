Джастин Бальдони вышел на прогулку на фоне скандала с Блэйк Лайвли

Фрагмент фильма "Оставь, если любишь". Фото: Instagram/itendswithusmovie

Новый американский фильм "Оставь, если любишь" с Блэйк Лавли и Джастином Бальдони в главных ролях продолжает собирать миллионы долларов в мировом кинопрокате. В то же время, звезды ленты продолжают игнорировать друг друга на фоне скандала между ними. Бальдони, также выступивший режиссером ленты, подловили папарацци.

Об этом пишет Daily Mail.

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На фоне скандалов вокруг нового фильма 40-летнего режиссера увидели папарацци в Санта-Барбаре (американский штат Калифорния). Он выглядел беззаботным, демонстрируя публичное расположение своей жене Эмили Бальдони во время их прогулки с двумя детьми (девятилетняя Мая и шестилетний Максвелл).

Режиссер Джастин Бальдони с супругой и детьми. Фото: Backgrid

Фотографы отметили, что они не комментировали разные вопросы от них. В то же время своим поцелуем они как бы "создали образ единого фронта", наслаждаясь прогулкой. На протяжении всей их прогулки на лице Бальдони была улыбка. Папарацци утверждают, что он выглядел безмятежным и расслабленным.

В чем причина скандала мед Лайвли и Бальдони

В новом фильме рассказывается история о флористе Лили Блум, которая влюбляется в привлекательного мужчину. Однако их роман превращается в сплошное домашнее насилие. Джастин Бальдони хотел осветить эту проблему. И именно об этом рассказывал на кинопремьерах, где исполнители главных ролей так и не появились вместе. В то же время, Блейк Лайвли избегала этой тематики.

Также поговаривают, что Бальдони сделал все возможное, чтобы Лайвли чувствовала себя некомфортно относительно ее тела после родов. Незадолго до съемок родила четвертого ребенка, сына Оллина.

Напомним, ранее мы писали, что певица Бритни Спирс отреагировала на выход Блейк Лайвли в культовом платье. Также мы рассказывали, что в одной из стран мира запретили прокат фильма "Оставь, если любишь" с Блэйк Лайвли.