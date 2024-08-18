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Чому глядачі "Покинь, якщо кохаєш" критикують зірку фільму Блейк Лайвлі

18 серпня 2024 07:30
Антоніна Завадська - Редактор
Блейк Лайвлі захейтили через дивну поведінку під час престуру "Покинь, якщо кохаєш"
Фільм "Покинь, якщо кохаєш". Фото: скриншот
Антоніна Завадська - Редактор

Найбажаніша екранізація цього року "Покинь, якщо кохаєш" викликала чимало дискусій у соціумі. Особливо глядачі розкритикували авторів фільму за те, як вони показали проблему домашнього насильства. Під гарячу руку потрапила та акторка Блейк Лайвлі, яка зіграла головну героїню Лілі Блум.

Редакція Новини.LIVE розповідає.

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Блейк Лайвлі захейтили через її новий фільм "Покинь, якщо кохаєш"

Драма "Покинь, якщо кохаєш" — це історія про флористку Лілі Блум, яка закохується в привабливого чоловіка. Однак, роман перетворюється у суцільне домашнє насильство. Режисер Джастін Бальдоні, який і зіграв тирана, хотів висвітлити цю жахливу проблему. Однак, Блейк Лайвлі схоже не була так само сильно зацікавлена в цьому.

Акторка уникала під час престуру будь-якої згадки про головну тему фільму. Натомість розповідала про вбрання та інші несуттєві речі. 

Найпопулярніша кулуарна версія — під час фільмування відбувся конфлікт. Адже Лайвлі на всіх червоних доріжках тримає дистанцію від своїх колег. Ба більше — не стала ні на одне спільне фото. Акторка також була продюсеркою фільму. Допускають, що вона та її чоловік Раян Рейнольдс взяли на себе контроль процесу під час продакшену. Адже Бальдоні намагався і грати, і режисувати одночасно. 

Цю чутку підтверджує і той факт, що ключову сцену написав саме Рейнольдс. До слова, це стало одкровенням і для сценариста фільму Крісті Холл.

Блейк Лайвлі захейтили за фільм "Покинь, якщо кохаєш". Фото: скриншот
Блейк Лайвлі захейтили за фільм "Покинь, якщо кохаєш". Фото: скриншот

Очевидно, що Блейк та Бальдоні зовсім по-різному бачили сенси цього проєкту. Акторка використала престур, як майданчик для просування своїх інших проєктів, а режисер постійно наголошував про важливість висвітлення домашнього насильства у кіно.

Бальдоні та Блейк тепер вороги? 

Нещодавно у соцмережах з'явились фото, на яких режисер та акторка агресивно дискутують під час фільмування у Нью-Джерсі в січні 2024 року.

Також Бальдоні найняв PR-менеджера з кризових ситуацій Мелісу Натан. Саме вона у свій час представляла Джонні Деппа під час судового процесу над Ембер Герд. Достеменно не відомо для яких цілей він це зробив, однак ймовірно конфлікт досі триває.

Блейк Лайвлі ігнорує головну тему фільма. Фото: скриншот
Блейк Лайвлі ігнорує головну тему фільма. Фото: скриншот

Нагадаємо, в одній країні вже остаточно заборонили показувати "Покинь, якщо кохаєш". Також Блейк Лайвлі засяяла на червоній доріжці у сукні принцеси.

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