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Почему зрители "Оставь, если любишь" критикуют звезду фильма Блэйк Лайвли

18 августа 2024 07:30
Антонина Завадская - Редактор
Блейк Лайвли захехтали из-за странного поведения во время престура "Оставь, если любишь"
Фильм "Оставь, если любишь". Фото: скриншот
Антонина Завадская - Редактор

Самая желаемая экранизация этого года "Оставь, если любишь" вызвала немало дискуссий в социуме. Особенно зрители подвергли критике авторов фильма за то, как они показали проблему домашнего насилия. Под горячую руку попала та актриса Блэйк Лайвли, сыгравшая главную героиню Лили Блум.

Редакция Новини.LIVE рассказывает.

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Блейк Лайвли захейтели из-за ее нового фильма "Оставь, если любишь"

Драма "Оставь, если любишь" — это история о флористке Лили Блум, которая влюбляется в привлекательного мужчину. Однако роман превращается в сплошное домашнее насилие. Режиссер Джастин Бальдони, который и сыграл тирана, хотел осветить эту ужасную проблему. Однако, Блейк Лайвли похоже не была столь сильно заинтересована в этом.

Актриса избегала во время пресс тура любого упоминания о главной теме фильма. Зато рассказывала о нарядах и других несущественных вещах.

Самая популярная кулуарная версия — во время съемки произошел конфликт. Ведь Лайвли на всех красных дорожках держит дистанцию от своих коллег. Более того — не стала ни на одно общее фото. Актриса также была продюсером фильма. Допускают, что она и ее муж Райан Рейнольдс взяли на себя контроль процесса во время продакшена. Ведь Бальдони пытался и играть, и режиссировать одновременно.

Этот слух подтверждает и тот факт, что ключевую сцену написал именно Рейнольдс. К слову, это оказалось откровением и для сценариста фильма Кристи Холл.

Блейк Лайвли захейтили за фильм "Оставь, если любишь". Фото: скриншот
Блейк Лайвли захейтили за фильм "Оставь, если любишь". Фото: скриншот

Очевидно, что Блэйк и Бальдони совершенно по-разному видели смысл этого проекта. Актриса использовала пресс тур как площадку для продвижения своих других проектов, а режиссер постоянно отмечал важность освещения домашнего насилия в кино.

Бальдони и Блэйк теперь враги?

Недавно в соцсетях появились фото, на которых режиссер и актриса агрессивно дискутируют во время съемок в Нью-Джерси в январе 2024 года.

Также Бальдони нанял PR-менеджера по кризисным ситуациям Мелиссу Натан. Именно она в свое одно время представляла Джонни Деппа во время судебного процесса над Эмбером Гердом. Подлинно неизвестно для каких целей он это сделал, однако, вероятно, конфликт до сих пор продолжается.

Блэйк Лайвли игнорирует главную тему фильма. Фото: скриншот
Блэйк Лайвли игнорирует главную тему фильма. Фото: скриншот

Напомним, в одной стране уже окончательно запретили показывать "Оставь, если любишь". Также Блэйк Лайвли засияла на красной дорожке в платье принцессы.

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