Американская актриса Блэйк Лайвли. Фото: instagram/justjared

Американская актриса Блэйк Лайвли надела экстравагантные джинсы от итальянского дома моды Valentino. В соцсетях разразилась дискуссия из-за их потрясающей цены.

Об этом пишет CNN.

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Блейк Лайвли надела джинсы от Valentino за 19 тысяч долларов

Актриса во время пресс тура "Оставь, если любишь" неоднократно поражала публику изысканными платьями и ретро-образами. Однако сочетание белой майки и люксовых джинсов больше всего поразило поклонников.

Блэйк Лайвли надела темно-синие джинсы от итальянского дома моды Valentino. Они стоят 19 тысяч долларов. Эта модель, безусловно, удачно подошла для презентации фильма, ведь Блейк сыграла флориста Лили Блум. На джинсах также изображены цветы — соцветия гибискуса.

В штанишках с похожим орнаментом появился и ее коллега Брендон Скленар.

Блейк Лайвли и Брендон Скленар во время пресстура "Оставь, если любишь". Фото: instagram/justjared

Напомним, Блейк Лайвли проводит время с семьей вместо светских раутов. Также мы рассказывали, почему поклонники актрисы отвернулись от нее из-за скандала вокруг фильма "Оставь, если любишь".