Блейк Лайвли разозлила беременных женщин

Американская актриса Блэйк Лайвли. Фото: instagram.com/blakelively/

Американская актриса Блэйк Лайвли вызвала волну возмущения из-за своих высказываний в сторону беременных женщин. Звезда заявила о том, что женщины в положении "пользуются" своими мужьями.

Об этом пишет Page Six.

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Многодетная актриса, которая является матерью девятилетней Джеймс, семилетней Инес, четырехлетней Бетти и годовалого сына Олина сказала во время интервью фразу, которая возмутила беременных женщин. Звезда заявила, что женщины в положении "просто врут", чтобы получить от мужчин то, что хотят, не чувствуя при этом вины.

"Это идеальный способ получить то, что ты хочешь. Хочется шоколадного мороженого в полночь? Оно у вас точно будет", — отметила Лайвли.

После просмотра видео тысячи пользователей TikTok заявили, что роскошная жизнь Лайвли, вероятно, позволила ей легко перенести беременность.

"Я была на ногах и работала, пока не родила сына. Да, они болят, да, мой муж растирал их для меня. Думаю, она живет роскошной жизнью, независимо от того, беременна она или нет, поэтому ее ноги, вероятно, не болят".

"Некоторые из нас работают на ногах 40+ часов и не имеют роскоши отдыхать в течение всей беременности".

Между тем один человек защитил Лайвли: "Я чувствую, что у нее такое чувство юмора, которое не все поймут".

Напомним, Блейк Лайвли ошеломила люксовыми джинсами за 19 тысяч долларов. Также мы рассказывали обо всех скандалах вокруг фильма "Оставь, если любишь".