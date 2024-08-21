Брендон Скленар закликав припинити цькування Блейк Лайвлі — деталі

Американська акторка Блейк Лайвлі. Фото: instagram/blakelively

Колега Блейк Лайвлі по фільму "Покинь, якщо кохаєш" став на її захист. Актор Брендон Скленар розкритикував скандальні чутки.

Про це пише TMZ.

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Актор звернувся до хейтерів Блейк Лайвлі та закликав припинити ворожнечу. Адже вона перешкоджає головній меті фільму "Покинь, якщо кохаєш".

Нині Блейк Лайвлі втягнули у скандали, до яких вона немає причетності. На думку актора Брендона Скленара, те що сталося за кадром — не так важливо.

"Те, що могло чи не могло статися за кадром, не применшує і, сподіваюся, не повинно применшувати наших намірів під час створення цього фільму", — написав він.

Блейк Лайвлі у фільмі "Покинь, якщо кохаєш". Фото: скриншот

Також він запевнив, що вся команда, яка створювала фільм, розуміла серйозність історії, яку вони розповідали. Вони хотіли поширювати любов та обізнаність.

Нагадаємо, Блейк Лайвлі приголомшила люксовими джинсами за 19 тисяч доларів. Також ми розповідали про всі скандали навколо фільму "Покинь, якщо кохаєш".