Брендон Скленар закликав припинити цькування Блейк Лайвлі — деталі

Колега Блейк Лайвлі почав захищати її на тлі гучного скандалу
Колега Блейк Лайвлі по фільму "Покинь, якщо кохаєш" став на її захист. Актор Брендон Скленар розкритикував скандальні чутки.
Про це пише TMZ.
Брендон Скленар закликав припинити цькування Блейк Лайвлі
Актор звернувся до хейтерів Блейк Лайвлі та закликав припинити ворожнечу. Адже вона перешкоджає головній меті фільму "Покинь, якщо кохаєш".
Нині Блейк Лайвлі втягнули у скандали, до яких вона немає причетності. На думку актора Брендона Скленара, те що сталося за кадром — не так важливо.
"Те, що могло чи не могло статися за кадром, не применшує і, сподіваюся, не повинно применшувати наших намірів під час створення цього фільму", — написав він.
Також він запевнив, що вся команда, яка створювала фільм, розуміла серйозність історії, яку вони розповідали. Вони хотіли поширювати любов та обізнаність.
Нагадаємо, Блейк Лайвлі приголомшила люксовими джинсами за 19 тисяч доларів. Також ми розповідали про всі скандали навколо фільму "Покинь, якщо кохаєш".
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