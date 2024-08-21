Брэндон Скленар призвал прекратить травлю Блэйк Лайвли.

Американская актриса Блэйк Лайвли. Фото: instagram/blakelively

Коллега Блейк Лайвли по фильму "Оставь, если любишь" встал на ее защиту. Актер Брендон Скленар подверг критике скандальные слухи.

Об этом пишет TMZ.

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Актер обратился к хейтерам Блэйк Лайвли и призвал прекратить вражду. Ведь она препятствует главной цели фильма "Оставь, если любишь".

В настоящее время Блейк Лайвли вовлекли в скандалы, к которым она не имеет причастности. По мнению актера Брендона Скленара, произошедшее за кадром — не столь важно.

"То, что могло или не могло произойти за кадром, не умаляет и, надеюсь, не должно умалять наших намерений при создании этого фильма", — написал он.

Блейк Лайвли в фильме "Оставь, если любишь". Фото: скриншот

Также он заверил, что вся команда, которая создавала фильм, понимала серьезность рассказываемой ими истории. Они хотели распространять любовь и осведомленность.

Напомним, Блейк Лайвли ошеломила люксовыми джинсами за 19 тысяч долларов. Также мы рассказывали обо всех скандалах вокруг фильма "Оставь, если любишь".