Брэндон Скленар призвал прекратить травлю Блэйк Лайвли.

Коллега Блейк Лайвли стал защищать ее на фоне громкого скандала
Коллега Блейк Лайвли по фильму "Оставь, если любишь" встал на ее защиту. Актер Брендон Скленар подверг критике скандальные слухи.
Об этом пишет TMZ.
Брендон Скленар призвал прекратить травлю Блэйк Лайвли
Актер обратился к хейтерам Блэйк Лайвли и призвал прекратить вражду. Ведь она препятствует главной цели фильма "Оставь, если любишь".
В настоящее время Блейк Лайвли вовлекли в скандалы, к которым она не имеет причастности. По мнению актера Брендона Скленара, произошедшее за кадром — не столь важно.
"То, что могло или не могло произойти за кадром, не умаляет и, надеюсь, не должно умалять наших намерений при создании этого фильма", — написал он.
Также он заверил, что вся команда, которая создавала фильм, понимала серьезность рассказываемой ими истории. Они хотели распространять любовь и осведомленность.
Напомним, Блейк Лайвли ошеломила люксовыми джинсами за 19 тысяч долларов. Также мы рассказывали обо всех скандалах вокруг фильма "Оставь, если любишь".
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