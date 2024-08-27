Бена Аффлека заскочили в компанії акторки Кік Кеннеді

Бена Аффлека після розлучення помітили в компанії родички Кеннеді
Відомого актора Бена Аффлека помітили із новою дівчиною. Його ймовірна обраниця є родичкою 35-го президента США Джона Кеннеді.
Про це повідомляють джерела Page Six.
Бен Аффлек закрутив новий роман
Інсайдери стверджують, що актор проводить час у компанії 36-річної акторки Кік Кеннеді. Дівчина є донькою племінника 35-го президента США Джона Кеннеді Роберта Кеннеді-молодшого. Їх разом бачили в Polo Lounge, готелі "Беверлі-Хіллз" та інших популярних місцях.
Втім, пара приховує свої почуття на публіці, а тому природа їхніх стосунків залишається незрозумілою.
Нагадаємо, співачка Дженніфер Лопес подала на розлучення з Аффлеком після кількох місяців чуток про розставання. Причиною розриву вона назвала непримиренні розбіжності.
Нагадаємо, Бен Аффлек вперше за довгий час зустрівся із Дженніфер Лопес. А також ми розповідали, хто із зіркових холостяків чекає на Дженніфер Лопес після розлучення.
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