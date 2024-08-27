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Бена Аффлека після розлучення помітили в компанії родички Кеннеді

27 серпня 2024 00:30
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор
Бена Аффлека заскочили в компанії акторки Кік Кеннеді
Актор Бен Аффлек. Фото: Reuters
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор

Відомого актора Бена Аффлека помітили із новою дівчиною. Його ймовірна обраниця є родичкою 35-го президента США Джона Кеннеді.

Про це повідомляють джерела Page Six.

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Інсайдери стверджують, що актор проводить час у компанії 36-річної акторки Кік Кеннеді. Дівчина є донькою племінника 35-го президента США Джона Кеннеді Роберта Кеннеді-молодшого. Їх разом бачили в Polo Lounge, готелі "Беверлі-Хіллз" та інших популярних місцях.

Втім, пара приховує свої почуття на публіці, а тому природа їхніх стосунків залишається незрозумілою.

Бена Аффлека після розлучення помітили в компанії родички Кеннеді - фото 1
Акторка Кік Кеннеді із батьком Робертом Кеннеді-молодшим. Фото: instagram.com/kickkennedy/

Нагадаємо, співачка Дженніфер Лопес подала на розлучення з Аффлеком після кількох місяців чуток про розставання. Причиною розриву вона назвала непримиренні розбіжності.

Нагадаємо, Бен Аффлек вперше за довгий час зустрівся із Дженніфер Лопес. А також ми розповідали, хто із зіркових холостяків чекає на Дженніфер Лопес після розлучення.

Дженіфер Лопес Бен Аффлек розлучення роман відносини закордонні зірки

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