Бена Аффлека заскочили в компанії акторки Кік Кеннеді

Актор Бен Аффлек. Фото: Reuters

Відомого актора Бена Аффлека помітили із новою дівчиною. Його ймовірна обраниця є родичкою 35-го президента США Джона Кеннеді.

Про це повідомляють джерела Page Six.

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Інсайдери стверджують, що актор проводить час у компанії 36-річної акторки Кік Кеннеді. Дівчина є донькою племінника 35-го президента США Джона Кеннеді Роберта Кеннеді-молодшого. Їх разом бачили в Polo Lounge, готелі "Беверлі-Хіллз" та інших популярних місцях.

Втім, пара приховує свої почуття на публіці, а тому природа їхніх стосунків залишається незрозумілою.

Акторка Кік Кеннеді із батьком Робертом Кеннеді-молодшим. Фото: instagram.com/kickkennedy/

Нагадаємо, співачка Дженніфер Лопес подала на розлучення з Аффлеком після кількох місяців чуток про розставання. Причиною розриву вона назвала непримиренні розбіжності.

Нагадаємо, Бен Аффлек вперше за довгий час зустрівся із Дженніфер Лопес. А також ми розповідали, хто із зіркових холостяків чекає на Дженніфер Лопес після розлучення.