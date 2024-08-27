Бена Аффлека заскочили в компании актрисы Кик Кеннеди

Бена Аффлека после развода заметили в компании родственницы Кеннеди
Известный актер Бен Аффлек был замечен с новой девушкой. Его вероятная избранница является родственницей 35-го президента США Джона Кеннеди.
Об этом сообщают источники Page Six.
Бен Аффлек закрутил новый роман
Инсайдеры утверждают, что актер проводит время в компании 36-летней актрисы Кик Кеннеди. Девушка является дочерью племянника 35-го президента США Джона Кеннеди Роберта Кеннеди-младшего. Их вместе видели в Polo Lounge, гостинице "Беверли-Хиллз" и других популярных местах.
Впрочем, пара скрывает свои чувства на публике, поэтому природа их отношений остается непонятной.
Напомним, певица Дженнифер Лопес подала на развод с Аффлеком после нескольких месяцев слухов о расставании. Причиной разрыва она назвала непримиримые разногласия.
Напомним, Бен Аффлек впервые за долгое время встретился с Дженнифер Лопес. А также мы рассказывали, кто из звездных холостяков ждет Дженнифер Лопес после развода.
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