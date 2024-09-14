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Бен Аффлек на тлі болісного розлучення спробує налагодити стосунки із Джей Ло

14 вересня 2024 00:30
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор
Бен Аффлек хоче налагодити стосунки із Джей Ло
Голлівудський актор Бен Аффлек із Дженніфер Лопес. Фото: Reuters
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор

Актор Бен Аффлек на тлі розлучення хоче налагодити стосунки з Дженніфер Лопес. Інсайдери розповіли, із чим це пов'язано.

Про це пише The News.

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Актор планує підтримати команду свого нового фільму "Нестримні", в якому також знялася його дружина Дженніфер Лопес. Зірки разом працювали над цією спортивною драмою до того, як у них почалися сімейні негаразди.

"Зараз Бен планує просунути свій новий фільм, незалежно від того, що відбувається між ним і Дженніфер", —поділився інсайдер.

"Вони в першу чергу бізнесмени і обидва зобов'язані підтримати цей фільм", — стверджує одне з джерел.

Бен Аффлек на тлі болісного розлучення спробує налагодити стосунки із Джей Ло - фото 1
Голлівудський актор Бен Аффлек із Дженніфер Лопес. Фото: Reuters

Аффлек пропустив прем'єру "Нестримних", яка відбулася на Міжнародному кінофестивалі в Торонто 6 вересня. Натомість Лопес відвідала зірковий захід разом з найкращим другом Аффлека і співпродюсером фільму Меттом Деймоном та іншими акторами стрічки.

Нагадаємо, Джей Ло видалила тату, яке нагадувало про Бена Аффлека. Також співачку побачили в компанії актора Метта Деймона, хоча розлучення ще триває.

Дженіфер Лопес Бен Аффлек розлучення відносини закордонні зірки

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