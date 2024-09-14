Бен Аффлек хочет наладить отношения с Джей Ло

Голливудский актер Бен Аффлек из Дженнифер Лопес. Фото: Reuters

Актер Бен Аффлек на фоне развода хочет наладить отношения с Дженнифер Лопес. Инсайдеры рассказали, с чем это связано.

Об этом пишет The News.

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Актер планирует поддержать команду своего нового фильма "Неудержимые", в котором также снялась его жена Дженнифер Лопес. Звезды вместе работали над этой спортивной драмой до того, как у них начались семейные невзгоды.

"Сейчас Бен планирует продвинуть свой новый фильм, вне зависимости от происходящего между ним и Дженнифер", — поделился инсайдер.

"Они в первую очередь бизнесмены и оба обязаны поддержать этот фильм", — утверждает один из источников.

Голливудский актер Бен Аффлек из Дженнифер Лопес. Фото: Reuters

Аффлек пропустил премьеру "Неудержимых", состоявшуюся на Международном кинофестивале в Торонто 6 сентября. Лопес посетила звездное мероприятие вместе с лучшим другом Аффлека и сопродюсером фильма Мэттом Дэймоном и другими актерами ленты.

Напомним, Джей Ло удалила тату, которое напоминала ей о Бене Аффлеке. Также певицу увидели в компании актера Мэтта Дэймона, хотя развод еще продолжается.