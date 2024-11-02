Автор Рататуя засуджений на 25 років за розбещення та торгівлю людьми - деталі

Кадр з мультфільму "Рататуй". Фото: скриншот

Художника-аніматора Бухалема Бучибу засудили до 25 років ув'язнення. Автора багатьох мультфільмів Disney та Pixar звинувачують у серйозних сексуальних злочинах.

Про це повідомляє французьке видання Le Figaro.

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Бухалема Бучибу засудили до 25 років за ґратами

Як повідомляють ЗМІ, автор мультфільмів "Рататуй" і "Суперсімейка" був затриманий за розтління неповнолітніх та причетність до торгівлі людьми.

За даними слідства, 59-річний мультиплікатор в період з 2012-го по 2021 рік платив жінкам на Філіппінах за сексуальне насильство над неповнолітніми дівчатами перед камерою, а сам спостерігав за цим у прямому ефірі і давав вказівки. Жертвами художника здебільшого були дівчата віком від 5 до 10 років.

Поліція почала розслідувати справу Бучиби після того, як Агентство Європейського Союзу з правоохоронної співпраці попередило їх про підозрілі грошові перекази на Філіппіни.

Під час слідства злочинець визнав свою провину та зізнався у всьому, що накоїв.

Раніше стало відомо, що свідок у скандальній справі P. Diddy розкрив нові шокуючі подробиці про "білі вечірки".

Також у мережі з'явилися провокаційні кадри спілкування P. Diddy з 13-річною акторкою.