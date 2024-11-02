Автор Рататуя осужден на 25 лет за развращение и торговлю людьми - детали

Кадр из мультфильма "Рататуй". Фото: скриншот

Художника-аниматора Бухалема Бучибу приговорили к 25 годам заключения. Автор многих мультфильмов Disney и Pixar обвиняется в серьезных сексуальных преступлениях.

Об этом сообщает французское издание Le Figaro.

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Бухалема Бучибу приговорили к 25 годам за решеткой

Как сообщают СМИ, автор мультфильмов "Рататуй" и "Суперсемейка" был задержан за растление несовершеннолетних и причастность к торговле людьми.

По данным следствия, 59-летний мультипликатор в период с 2012 по 2021 годы платил женщинам на Филиппинах за сексуальное насилие над несовершеннолетними девочками перед камерой, а сам наблюдал за этим в прямом эфире и давал указания. Жертвами художника в большинстве своем были девочки в возрасте от 5 до 10 лет.

Полиция начала расследовать дело Бучибы после того, как Агентство Европейского Союза по правоохранительному сотрудничеству предупредило их о подозрительных денежных переводах на Филиппины.

В ходе следствия преступник признал свою вину и признался во всем, что натворил.

Ранее стало известно, что свидетель по скандальному делу P. Diddy раскрыл новые шокирующие подробности о "белых вечеринках".

Также в сети появились провокационные кадры общения P. Diddy с 13-летней актрисой.