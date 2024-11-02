Анна Трінчер заспівала у дуеті з важкопораненим воїном - щемливе відео

Анна Трінчер. Фото: instagram.com/annatrincher_official

Співачка Анна Трінчер дала свій перший сольний концерт в Києві. На виступ знаменитість запросила одного особливого гостя — військовослужбовця Олександра Роменського.

Відео спільного виступу з воїном співачка опублікувала в Instagram.

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Олександр був добровольцем 57 бригади. Під час служби на фронті воїн потрапив під обстріл "Градами" та отримав одразу декілька контузій, а також частково втратив зір.

Через важке поранення чоловік тривалий час не міг ходити та майже не розмовляв. Під час реабілітації Олександр почав співати, аби повернути можливість вільно говорити. На одному з відео, яким поділився чоловік, він виконував пісню Трінчер, і співачка це помітила.

Анна Трінчер побачила відео воїна в мережі. Фото: instagram.com/annatrincher_official

Після побаченого співачка вирішила запросити воїна на свій концерт та заспівати разом. Олександр довго наважувався на це, адже має ПТСР після бойових дій та відчуває тривогу через велику кількість людей і гучні звуки. Але завдяки підтримці Анни, воїн все ж вийшов на сцену.

Трінчер розповіла, як підтримала військового перед виступом. Фото: instagram.com/annatrincher_official

Разом на сцені Олександр та Анна виконали пісню "Ти робив мені каву". Від чуттєвого виконання глядачі в залі не могли стримати сліз.

Нагадаємо, раніше Анна Трінчер відреагувала на чутки про роман із відомим співаком.

Також співачка заговорила про свою участь у шоу "Холостячка".