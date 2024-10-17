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Анна Трінчер вперше прокоментувала чутки про роман з відомим артистом

17 жовтня 2024 11:16
Марія Коробова - редактор
Марія Коробова
редактор
Анна Трінчер вперше прокоментувала роман із CHEEV - подробиці, фото, відео
Анна Трінчер та CHEEV. Фото: instagram.com/annatrincher_official
Марія Коробова - редактор
Марія Коробова
редактор

Співачці Анні Трінчер після розлучення знову приписують новий роман. Цього разу у мережі ходять чутки про стосунки виконавиці зі співаком CHEEV.

Трінчер в коментарі для "Факти ICTV.Life" зізналася, чи дійсно їх із колегою пов'язують романтичні стосунки.

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Анна Трінчер прокоментувала чутки про роман з CHEEV

Говорити про близькі стосунки між артистами почали після того, як вони випустили спільний кліп на пісню "Не знаю". 

Робота вийшла настільки емоційною та пристрасною, що фанати одразу ж почали говорити про особливу "іскру" між партнерами. Та й сама Трінчер і CHEEV підігрівали чутки спільними фото та відео.

Однак, як зізналася Анна, насправді їх пов'язують лише робочі відносини.

"Що стосується мене і CHEEV, то наші стосунки суто робочі. Він — неймовірно талановитий артист, і я щиро захоплююся його творчим підходом. Під час роботи над спільною піснею ми мали чудову взаємодію. Я пишаюся результатом нашої співпраці та впевнена, що ті дружні, професійні стосунки, які склалися між нами, можуть розвиватися і надалі, можливо, в нових проєктах", — сказала Трінчер.

CHEEV та Анна Трінчер
CHEEV та Анна Трінчер. Фото: instagram.com/annatrincher_official

За словами співачки, працювати разом із CHEEV було легко, адже вони одразу знайшли спільну мову. Саме тому кліп і вийшов настільки правдоподібним.

"Від початку було зрозуміло, що у нас є спільна мета — створити щось справді вартісне, тому плідна співпраця склалася майже одразу. Ми не просто швидко знайшли спільну мову, а відчули, що разом нам працюється легко та органічно. Можна сказати, що ми досягли професійного взаєморозуміння, і це дуже допомогло в роботі", — розповіла Анна.

Раніше відомий блогер, з яким Анна Трінчер теж зняла спільний кліп, розсекретив їхній роман.

Також відомий співак розкритикував Настю Каменських за пісні іспанською мовою.

шоу-бізнес роман особисте життя Анна Трінчер українські зірки

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