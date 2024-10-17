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Анна Тринчер впервые прокомментировала слухи о романе с известным артистом

17 октября 2024 11:16
Мария Коробова - редактор
Мария Коробова
редактор
Анна Тринчер впервые прокомментировала роман из CHEEV - подробности, фото, видео
Анна Тринчер и CHEEV. Фото: instagram.com/annatrincher_official
Мария Коробова - редактор
Мария Коробова
редактор

Певице Анне Тринчер после развода снова приписывают новый роман. В этот раз в сети ходят слухи об отношениях исполнительницы с певцом CHEEV.

Тринчер в комментарии для "Факты ICTV.Life" призналась, действительно ли их с коллегой связывают романтические отношения.

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Анна Тринчер прокомментировала слухи о романе с CHEEV

Говорить о близких отношениях между артистами начали после того, как они выпустили общий клип на песню "Не знаю".

Работа получилась настолько эмоциональной и страстной, что фанаты сразу начали говорить об особой "искре" между партнерами. Да и сама Тринчер и CHEEV подогревали слухи совместными фото и видео.

Однако, по признанию Анны, на самом деле их связывают только рабочие отношения.

"Что касается меня и CHEEV, то наши отношения чисто рабочие. Он — невероятно талантливый артист, и я искренне восхищаюсь его творческим подходом. Во время работы над общей песней мы имели прекрасное взаимодействие. Я горжусь результатом нашего сотрудничества и уверена, что те дружеские сложившиеся между нами профессиональные отношения могут развиваться и дальше, возможно, в новых проектах", — сказала Тринчер.

CHEEV и Анна Тринчер
CHEEV и Анна Тринчер. Фото: instagram.com/annatrincher_official

По словам певицы, работать вместе с CHEEV было легко, ведь они сразу нашли общий язык. Именно поэтому клип и получился столь правдоподобным.

"Изначально было понятно, что у нас есть общая цель — создать что-то действительно стоимое, поэтому плодотворное сотрудничество сложилось почти сразу. Мы не просто быстро нашли общий язык, а почувствовали, что вместе нам работается легко и органично. Можно сказать, что мы достигли. профессионального взаимопонимания, и это очень помогло в работе", — рассказала Анна.

Ранее известный блоггер, с которым Анна Тринчер тоже сняла общий клип, рассекретил их роман.

Также известный певец раскритиковал Настю Каменских за песни на испанском языке.

шоу-бизнес роман личная жизнь Анна Тринчер украинские звезды

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