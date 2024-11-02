Анна Тринчер спела в дуэте с тяжелораненым воином - щемящее видео

Анна Тринчер. Фото: instagram.com/annatrincher_official

Певица Анна Тринчер дала свой первый сольный концерт в Киеве. На выступление знаменитость пригласила одного особого гостя — военнослужащего Александра Роменского.

Видео совместного выступления с воином певица опубликовала в Instagram.

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Александр был добровольцем 57 бригады. Во время службы на фронте воин попал под обстрел "Градами" и получил несколько контузий, а также частично потерял зрение.

Из-за тяжелого ранения мужчина долго не мог ходить и почти не разговаривал. Во время реабилитации Александр начал петь, чтобы вернуть возможность свободно говорить. На одном из видео, которым поделился мужчина, он исполнял песню Тринчер и певица это заметила.

Анна Тринчер увидела видео воина в сети. Фото: instagram.com/annatrincher_official

После увиденного певица решила пригласить воина на свой концерт и спеть вместе. Александр долго решался на это, ведь у него ПТСР после боевых действий и он испытывает тревогу из-за большого количества людей и громких звуков. Но благодаря поддержке Анны, воин все же вышел на сцену.

Тринчер рассказала, как поддержала военного перед выступлением. Фото: instagram.com/annatrincher_official

Вместе на сцене Александр и Анна исполнили песню "Ти робив мені каву". От чувственного исполнения зрители в зале не могли сдержать слез.

Напомним, ранее Анна Тринчер отреагировала на слухи о романе с известным певцом.

Также певица заговорила о своем участии в шоу "Холостячка".