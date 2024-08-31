Анджеліна Джолі стала на коліна заради паралізованого прихильника під час Венеційського кінофестивалю — відео

Анджеліна Джолі стала на коліна заради важкохворого прихильника
Акторка Анджеліна Джолі презентувала новий фільм "Марія" на Венеційському кінофестивалі. На червоній доріжці вона ніжно та з добротою привіталась з паралізованим італійським письменником Паскуаліно Еспозіто. Він захоплюється її творчістю.
Анджеліна Джолі опустилась на коліна заради паралізованого прихильника
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Анджеліна Джолі вкотре довела, що має добре серце та чудові манери. Щоб привітатись з італійським письменником Паскуаліно Еспозіто вона опустилась на коліна. Чоловік лежав на спеціальному ліжку через свою важку хворобу — бічний аміотрофічний склероз (БАС).
Еспозіто був вражений шанобливістю акторки. Висловився про неї, як "людину з великим серцем".
Нагадаємо, Анджеліна Джолі приголомшила вишуканою сукнею на відкритті Венеційського кінофестивалю. Також організатори заходу "розвели" її з колишнім Бредом Піттом. Раніше ми розповідали про образ акторки з коштовною брошкою.
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