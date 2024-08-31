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Анджеліна Джолі стала на коліна заради важкохворого прихильника

31 серпня 2024 09:40
Антоніна Завадська - Редактор
Анджеліна Джолі стала на коліна заради паралізованого прихильника під час Венеційського кінофестивалю — відео
Американська акторка Анджеліна Джолі. Фото: instagram/vanityfair
Антоніна Завадська - Редактор

Акторка Анджеліна Джолі презентувала новий фільм "Марія" на Венеційському кінофестивалі. На червоній доріжці вона ніжно та з добротою привіталась з паралізованим італійським письменником Паскуаліно Еспозіто. Він захоплюється її творчістю. 

Анджеліна Джолі опустилась на коліна заради паралізованого прихильника

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Анджеліна Джолі вкотре довела, що має добре серце та чудові манери. Щоб привітатись з італійським письменником Паскуаліно Еспозіто вона опустилась на коліна. Чоловік лежав на спеціальному ліжку через свою важку хворобу — бічний аміотрофічний склероз (БАС).

Еспозіто був вражений шанобливістю акторки. Висловився про неї, як "людину з великим серцем".

Анджеліна Джолі стала на коліна заради важкохворого прихильника. Фото: instagram.com/popculture
Анджеліна Джолі стала на коліна заради важкохворого прихильника. Фото: instagram.com/popculture
Анджеліна Джолі стала на коліна і вразила публіку. Фото: instagram.com/popculture
Анджеліна Джолі стала на коліна і вразила публіку. Фото: instagram.com/popculture

Нагадаємо, Анджеліна Джолі приголомшила вишуканою сукнею на відкритті Венеційського кінофестивалю. Також організатори заходу "розвели" її з колишнім Бредом Піттом. Раніше ми розповідали про образ акторки з коштовною брошкою.

Анджеліна Джолі Голлівуд Венеційський кінофестиваль актори закордонні зірки доброта

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