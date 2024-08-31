Анджелина Джоли стала на колени ради парализованного поклонника во время Венецианского кинофестиваля — видео

Американская актриса Анджелина Джоли. Фото: instagram/vanityfair

Актриса Анджелина Джоли представила новый фильм "Мария" на Венецианском кинофестивале. На красной дорожке она нежно и по-доброму поздоровалась с парализованным итальянским писателем Паскуалино Эспозито. Он увлекается ее творчеством.

Анджелина Джоли опустилась на колени ради парализованного поклонника

Анджелина Джоли в очередной раз доказала, что у него хорошее сердце и отличные манеры. Чтобы поздороваться с итальянским писателем Паскуалино Эспозито, она опустилась на колени. Мужчина лежал на специальной кровати из-за своей тяжелой болезни — боковой амиотрофический склероз (БАС).

Эспозито был поражен почтительностью актрисы. Высказался о нем, как "человек с большим сердцем".

Анджелина Джоли стала на колени ради тяжелобольного поклонника. Фото: instagram.com/popculture

Анджелина Джоли встала на колени и поразила публику. Фото: instagram.com/popculture

Напомним, Анджелина Джоли ошеломила в изысканном платье на открытии Венецианского кинофестиваля. Также организаторы мероприятия "развели" ее с бывшим Брэдом Питтом. Раньше мы рассказывали об образе актрисы с ценной брошью.