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Анджелина Джоли стала на колени ради тяжелобольного поклонника

31 августа 2024 09:40
Антонина Завадская - Редактор
Анджелина Джоли стала на колени ради парализованного поклонника во время Венецианского кинофестиваля — видео
Американская актриса Анджелина Джоли. Фото: instagram/vanityfair
Антонина Завадская - Редактор

Актриса Анджелина Джоли представила новый фильм "Мария" на Венецианском кинофестивале. На красной дорожке она нежно и по-доброму поздоровалась с парализованным итальянским писателем Паскуалино Эспозито. Он увлекается ее творчеством.

Анджелина Джоли опустилась на колени ради парализованного поклонника

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Анджелина Джоли в очередной раз доказала, что у него хорошее сердце и отличные манеры. Чтобы поздороваться с итальянским писателем Паскуалино Эспозито, она опустилась на колени. Мужчина лежал на специальной кровати из-за своей тяжелой болезни — боковой амиотрофический склероз (БАС).

Эспозито был поражен почтительностью актрисы. Высказался о нем, как "человек с большим сердцем".

Анджелина Джоли стала на колени ради тяжелобольного поклонника. Фото: instagram.com/popculture
Анджелина Джоли стала на колени ради тяжелобольного поклонника. Фото: instagram.com/popculture
Анджелина Джоли встала на колени и поразила публику. Фото: instagram.com/popculture
Анджелина Джоли встала на колени и поразила публику. Фото: instagram.com/popculture

Напомним, Анджелина Джоли ошеломила в изысканном платье на открытии Венецианского кинофестиваля. Также организаторы мероприятия "развели" ее с бывшим Брэдом Питтом. Раньше мы рассказывали об образе актрисы с ценной брошью.

Анджелина Джоли Голливуд Венецианский кинофестиваль актеры зарубежные звезды доброта

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