Анджеліна Джолі підкорює Венеційський кінофестиваль у скромній сукні — відео

Американська кінозірка Анджеліна Джолі. Фото: instagram/vanityfair

Кінозірка Анджеліна Джолі приголомшила стриманою та навіть дещо скромною сукнею на Венеційському кінофестивалі. Однак, коштовна брошка прикрасила образ.

Світлини виклали в Instagram.

Читайте також:

Анджеліна Джолі позувала в сукні від Saint Laurent

Лауреатка премії "Оскар" Анджеліна Джолі нарешті вийшла з тіні та почала відвідувати світські заходи. Цьогоріч вона презентує байопік "Марія" на Венеційському кінофестивалі. У фільмі зіграла головну роль.

Анджеліна Джолі підкорює Венеційський кінофестиваль. Фото: instagram/vanityfair

На фотокол прибула в розкішній оксамитовій сукні від бренду Saint Laurent. По-справжньому особливим образ зробила брошка від Cartier на якій зображена маленька киця.

Анджеліна Джолі у брошці від Cartier. Фото: instagram/vanityfair

Нагадаємо, Анджеліна Джолі здійснила фурор на Венеційському кінофестивалі. Також вона отримала почесну кінопремію.