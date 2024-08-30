Анджеліна Джолі підкорює Венеційський кінофестиваль у скромній сукні — відео

Анджеліна Джолі зачарувала стриманою сукнею з особливою брошкою — фото
Кінозірка Анджеліна Джолі приголомшила стриманою та навіть дещо скромною сукнею на Венеційському кінофестивалі. Однак, коштовна брошка прикрасила образ.
Світлини виклали в Instagram.
Анджеліна Джолі позувала в сукні від Saint Laurent
Лауреатка премії "Оскар" Анджеліна Джолі нарешті вийшла з тіні та почала відвідувати світські заходи. Цьогоріч вона презентує байопік "Марія" на Венеційському кінофестивалі. У фільмі зіграла головну роль.
На фотокол прибула в розкішній оксамитовій сукні від бренду Saint Laurent. По-справжньому особливим образ зробила брошка від Cartier на якій зображена маленька киця.
Нагадаємо, Анджеліна Джолі здійснила фурор на Венеційському кінофестивалі. Також вона отримала почесну кінопремію.
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