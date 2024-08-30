Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Анджелина Джоли очаровала сдержанным платьем с особенной брошью — фото arrow

Анджелина Джоли очаровала сдержанным платьем с особенной брошью — фото

30 августа 2024 08:14
Антонина Завадская - Редактор
Анджелина Джоли покоряет Венецианский кинофестиваль в скромном платье.
Американская кинозвезда Анджелина Джоли. Фото: instagram/vanityfair
Антонина Завадская - Редактор

Кинозвезда Анджелина Джоли ошеломила сдержанным и даже несколько скромным платьем на Венецианском кинофестивале. Однако ценная брошь украсила образ.

Фотографии выложили в Instagram.

Читайте также:

Анджелина Джоли позировала в платье от Saint Laurent

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by Vanity Fair (@vanityfair)

Лауреат премии "Оскар" Анджелина Джоли наконец вышла из тени и начала посещать светские мероприятия. В этом году она представит байопик "Мария" на Венецианском кинофестивале. В фильме сыграла главную роль.

Анджелина Джоли покоряет Венецианский кинофестиваль. Фото: instagram/vanityfair
Анджелина Джоли покоряет Венецианский кинофестиваль. Фото: instagram/vanityfair

На фотокол прибыла в роскошном бархатном платье от бренда Saint Laurent. По-настоящему особым образ сделала брошь от Cartier на которой изображена маленькая кошка.

Анджелина Джоли в брошке от Картира. Фото: instagram/vanityfair
Анджелина Джоли в брошке от Картира. Фото: instagram/vanityfair

Напомним, Анджелина Джоли произвела фурор на Венецианском кинофестивале. Также она получила почетную кинопремию.

Анджелина Джоли Голливуд Венецианский кинофестиваль Yves Saint Laurent актеры зарубежные звезды

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

09:05 Во Львове вырастет цена за проезд в городском транспорте — кого это касается

09:05 Доллар, евро и злотый подешевели — какой курс валют на сегодняшний день

09:02 В Киеве на несколько дней частично ограничат движение транспорта — где именно и что случилось

09:02 Судаков объяснил, почему остался доволен результатами жеребьевки ЛЧ

09:02 СБУ, здесь и для вас работа — Юрий Игнат отреагировал на заявление Безуглой о гибели пилота

Подоляк отреагировал на скандал вокруг ответа Зеленского по поводу Татарова - 80x80

Подоляк отреагировал на скандал вокруг ответа Зеленского по поводу Татарова

09:02 Трудоустройство в школу без ВУД — возможно ли это во время военного положения

08:46 Бойцы имеют право на дополнительные 50% от зарплаты — условия

08:43 В Харькове исчезла коляска с ребенком — правоохранители оперативно разыскали младенца

08:40 Операция в Курской области — СМИ назвали причины, мешающие Путину вернуть территории

08:37 Минимальная пенсия в Украине — какие выплаты будут в сентябре

09:05 Во Львове вырастет цена за проезд в городском транспорте — кого это касается

09:05 Доллар, евро и злотый подешевели — какой курс валют на сегодняшний день

09:02 В Киеве на несколько дней частично ограничат движение транспорта — где именно и что случилось

09:02 Судаков объяснил, почему остался доволен результатами жеребьевки ЛЧ

09:02 СБУ, здесь и для вас работа — Юрий Игнат отреагировал на заявление Безуглой о гибели пилота

Подоляк отреагировал на скандал вокруг ответа Зеленского по поводу Татарова - 80x80

Подоляк отреагировал на скандал вокруг ответа Зеленского по поводу Татарова

09:02 Трудоустройство в школу без ВУД — возможно ли это во время военного положения

08:46 Бойцы имеют право на дополнительные 50% от зарплаты — условия

08:43 В Харькове исчезла коляска с ребенком — правоохранители оперативно разыскали младенца

08:40 Операция в Курской области — СМИ назвали причины, мешающие Путину вернуть территории

08:37 Минимальная пенсия в Украине — какие выплаты будут в сентябре

06:38 Возвращение мужчин и расширение мобилизации в Украине – большое интервью Подоляка

29 августа 2024

18:16 Бен Ходжес рассказал, что нужно для победы Украины — эксклюзивное интервью

17:02 Почтили, но не всех — в Одессе разгорелся скандал вокруг новой Аллеи Героев

15:37 После скандалов и митингов в Одессе торжественно открыли Аллею Героев

Эксклюзив

15:16 Сколько стоит собрать ребенка в школу в Одессе — Новини.LIVE узнали стоимость

28 августа 2024

06:40 Цены за 1 кг цветных металлов в конце августа — сколько стоит латунь в Украине

Новость с фото

06:08 На треть дороже, чем в ЕС — как украинские сети электроники наживаются на отключениях света

27 августа 2024

18:27 Запрет Telegram в Украине — какая альтернатива есть у одесситов

Эксклюзив

10:07 Покалеченный юг — как отдыхают туристы в курортных поселках Одесчины

06:44 Старых цен не будет — сколько стоят квартиры в Киеве и как подорожала недвижимость

Text

08:23 Нардеп Сергей Нагорняк сообщил, когда энергосистема вернется в стабильный режим работы

Text

08:00 Потеря Украиной первого F-16 и ситуация на фронте — эфир Ранок.LIVE

Text

05:37 Военный заявил, что Россия никогда не пойдет на договоренности в слабой позиции

29 августа 2024
Text

22:00 Все дают, что попросим — россиянин об украинском плену в репортаже Новини.LIVE

Text

20:34 Нардепка объяснила, какими должны быть зарплаты госслужащих во время войны

Text

18:47 Подоляк назвал отличие контрнаступления в Украине и операции в Курской области

Text
Эксклюзив

18:24 Генерал Ходжес оценил Курскую операцию и сделал прогноз на эту зиму

Text

18:09 Нардеп сообщил, сколько ракет прилетело по ДнепроГЭС за время полномасштабной войны

Подоляк отреагировал на скандал вокруг ответа Зеленского по поводу Татарова - 80x80

Подоляк отреагировал на скандал вокруг ответа Зеленского по поводу Татарова

Text

17:50 Ракетный удар по стратегическим объектам армии России и как ответит Кремль — эфир Вечір.LIVE

Text

14:30 В Украине могут меньше выключать свет — эксперт спрогнозировал дату позитивных перемен

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

12:13 Выплаты и вознаграждения военным с 1 сентября — сколько будут платить

29 августа 2024

06:10 Пенсии повысят в сентябре — кто из украинцев получит на 450 грн больше

21 августа 2024

09:18 Мудрик готовится стать игроком одного из самых богатых клубов мира

20 августа 2024

08:44 Бражко уйдет из Динамо сразу после матчей с Зальцбургом — что известно

17 августа 2024

08:26 Лунин заменит героя Евро-2024 в испанском клубе

28 августа 2024

10:31 С осени повестки будут вручать по-новому — что изменится в мобилизации

19 августа 2024

09:09 Судаков продолжит карьеру в Англии — Шахтер вынужден продать игрока

25 августа 2024

06:10 Индексация пенсий — что известно о перерасчете выплат в 2024 году

19 августа 2024

06:45 Бендерики с мясом, которые готовятся очень легко — сохраняйте рецепт к завтраку

21 августа 2024

20:38 Какой размер штрафа грозит за отсутствие военного билета — детали