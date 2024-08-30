Анджелина Джоли покоряет Венецианский кинофестиваль в скромном платье.

Американская кинозвезда Анджелина Джоли. Фото: instagram/vanityfair

Кинозвезда Анджелина Джоли ошеломила сдержанным и даже несколько скромным платьем на Венецианском кинофестивале. Однако ценная брошь украсила образ.

Фотографии выложили в Instagram.

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Анджелина Джоли позировала в платье от Saint Laurent

Лауреат премии "Оскар" Анджелина Джоли наконец вышла из тени и начала посещать светские мероприятия. В этом году она представит байопик "Мария" на Венецианском кинофестивале. В фильме сыграла главную роль.

Анджелина Джоли покоряет Венецианский кинофестиваль. Фото: instagram/vanityfair

На фотокол прибыла в роскошном бархатном платье от бренда Saint Laurent. По-настоящему особым образ сделала брошь от Cartier на которой изображена маленькая кошка.

Анджелина Джоли в брошке от Картира. Фото: instagram/vanityfair

Напомним, Анджелина Джоли произвела фурор на Венецианском кинофестивале. Также она получила почетную кинопремию.