Скандального репера P. Diddy позбавили ключа до міста Маямі-Біч

Американський репер P. Diddy. Скриншот: YouTube/vogue

Міська влада Маямі-Біч (штат Флорида, США) позбавила музичного продюсера, репера P. Diddy (справжнє ім’я Шон Комбс) ключа до міста. Це вже не перше подібне рішення щодо скандальної знаменитості.

Про це повідомляє таблоїд TMZ.

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Місто Маямі-Біч пішло на такий крок через значне погіршення репутації 54-річного репера на тлі його арешту та накопичення звинувачень у сексуальному насильстві, рекеті та інших судових позовів. За це рішення одноголосно проголосували мер Маямі-Біч Стівен Майнер і міська комісія. Однак Майнер поки ще не підписав резолюцію, яка зробить її офіційною.

У 2015 році колишній мер Філіп Левін вручив Комбсу почесний ключ від міста під час музичної конференції Revolt у Фонтенбло. Тоді ключі отримали інші голлівудські зірки, зокрема, колишня кохана P. Diddy, співачка та акторка Дженніфер Лопес.

Кілька місяців тому Комбса також попросили повернути ключ міста Нью-Йорка. P. Diddy повернув його в червні після того, як мер Ерік Адамс написав відповідного листа. Причиною тоді стала публікація відео, на якому Комбс нападає на свою колишню обраницю, співачку Кессі Вентуру.

Момент отримання ключа від міста Нью-Йорка репером P. Diddy. Скриншот: YouTube/CBSNewYork

Ерік Адамс заявив, що підтримує тих, хто пережив домашнє насильство. Мер Нью-Йорка також зазначив, що ключ від міст вручають зразковим громадянам, а Комбс більше не відповідає критеріям відбору. P. Diddy затримали саме в цьому американському мегаполісі у вересні. Перше судове слухання призначене на травень 2025 року, а зараз триває слідство.

В'язниця, в якій утримують P. Diddy. Скриншот: YouTube/zoukisconsultinggroup

В жовтні 2006-го Комбс також був нагороджений ключем міста Чикаго. Тоді він отримав його від колишнього мера Річарда Дейлі. Втім поки немає інформації, що цей мегаполіс забере престижну відзнаку.

Нагадаємо, раніше ми писали, що гостей вечірок P. Diddy змушували підписувати особливу угоду. Також ми розповідали, що Дженніфер Лопес ігнорує запитання від преси про P. Diddy.