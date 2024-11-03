Скандального рэпера P. Diddy лишили ключа к городу Майами-Бич

Американский рэпер P. Diddy. Скриншот: YouTube/vogue

Городские власти Майами-Бич (штат Флорида, США) лишили музыкального продюсера, рэпера P. Diddy (настоящее имя Шон Комбс) ключа к городу. Это уже не первое подобное решение о скандальной знаменитости.

Об этом сообщает таблоид TMZ.

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P. Diddy лишили ключа к городу Майами-Бич

Город Майами-Бич пошел на такой шаг из-за значительного ухудшения репутации 54-летнего рэпера на фоне его ареста и накопления обвинений в сексуальном насилии, рэкете и других судебных тяжбах. За это решение единогласно проголосовали мэр Майами-Бич Стивен Майнер и городская комиссия. Однако Майнер пока еще не подписал резолюцию, которая сделает ее официальной.

В 2015 году бывший мэр Филипп Левин вручил Комбсу почетный ключ от города во время музыкальной конференции Revolt в Фонтенбло. Тогда ключи получили другие голливудские звезды, в частности, бывшая возлюбленная P. Diddy, певица и актриса Дженнифер Лопес.

Несколько месяцев назад Комбса попросили вернуть ключ города Нью-Йорка. P. Diddy вернул его в июне после того, как мэр Эрик Адамс написал соответствующее письмо. Причиной стала публикация видео, на котором Комбс нападает на свою бывшую избранницу, певицу Кэсси Вентуру.

Момент получения ключа от города Нью-Йорка рэпером P. Diddy. Скриншот: YouTube/CBSNewYork

Эрик Адамс заявил, что поддерживает тех, кто пережил домашнее насилие. Мэр Нью-Йорка также отметил, что "ключ от городов" вручают образцовым гражданам, а Комбс больше не отвечает критериям отбора.

P. Diddy задержали именно в этом американском мегаполисе в сентябре. Первое судебное слушание назначено на май 2025 года, а сейчас идет следствие.

Тюрьма, в которой содержат P. Diddy. Скриншот: YouTube/zoukisconsultinggroup

В октябре 2006 Комбс также был награжден ключем к городу Чикаго. Тогда он получил его от бывшего мэра Ричарда Дейли. Впрочем, пока нет информации, что этот мегаполис заберет престижное отличие.

Напомним, ранее мы писали, что гостей вечеринок P. Diddy заставляли подписывать особое соглашение. Также мы рассказывали, что Дженнифер Лопес игнорирует вопросы от прессы о P. Diddy.