Амадор Лопес прокоментував майбутнє української моди та культури

Співак та танцівник Амадор Лопес. Фото: Новини.LIVE

Відомий співак та танцівник Амадор Лопес відвідав Ukrainian Fashion Week. Артист поділився своєю думкою про те, яке майбутнє очікує на українських дизайнерів та нашу культуру.

Про це він ексклюзивно розповів в інтерв'ю Новини.LIVE.

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Амадор Лопес про популярність українських дизайнерів

Лопес прокоментував тренд на українське у світі. Нині світові зірки нерідко вдягають образи від українських дизайнерів. На його думку, після перемоги Україна стане центром культурного життя у світі, і в нас нарешті почнуть організовувати популярні фестивалі та заходи.

"Я дуже пишаюся своєю неймовірною талановитою країною. Світ нарешті дізнається, що є українська мова та культура. Іноземці зараз цікавляться, що ми їмо, співаємо та що ми одягаємо. Україна — це тренд, і це тільки початок. Я знаю, що коли ми переможемо, з усього світу будуть до нас приїжджати", — сказав Амадор Лопес.

Нагадаємо, Катерина Кухар приміряла образ головної героїні із серіалу "Емілі в Парижі". А також українські дизайнери створювали образі для героїнь "Емілі в Парижі".