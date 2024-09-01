Балерина Катерина Кухар уявила себе "Емілі в Парижі" в сукні від українського бренду J’amemme — відео

Українська прима-балерина Катерина Кухар. Фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official

Українська артистка балету Катерина Кухар приміряла образ головної героїні із серіалу "Емілі в Парижі". Зірка вдягнула сукню з величезною квіткою.

Відео з фотосесії виклала в Instagram.

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Зірка балету одягла на себе величезну сукню-квітку, яка ідентична образу акторки Лілі Коллінз в серіалі "Емілі в Парижі". Катерина Кухар поділилася відео з фотосесії та підписала його: "Усі хочуть бути як ми, Емілі".

Обидві зірки обрали для себе вбрання від українського бренду J’amemme.

Нагадаємо, Катерина Кухар отримала серйозну травму і звинуватила себе. Також балерина заявила, що не гратиме в російських виставах.