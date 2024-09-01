Украинская прима-балерина Екатерина Кухар. Фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official

Украинская артистка балета Екатерина Кухарь примерила образ главной героини из сериала "Эмили в Париже". Звезда надела платье с огромным цветком.

Видео с фотосессии выложила в Instagram.

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Звезда балета надела на себя огромное платье-цветок, идентичный образу актрисы Лили Коллинз в сериале "Эмили в Париже". Екатерина Кухарь поделилась видео с фотосессии и подписала его: "Все хотят быть как мы, Эмили".

Обе звезды выбрали для себя наряды от украинского бренда J'amemme.

Напомним, Екатерина Кухарь получила серьезную травму и обвинила себя. Также балерина заявила, что не будет играть в российских спектаклях.