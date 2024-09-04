Амадор Лопес прокомментировал будущее украинской моды и культуры

Певец и танцовщик Амадор Лопес. Фото: Новини.LIVE

Известный певец и танцовщик Амадор Лопес посетил Ukrainian Fashion Week. Артист поделился своим мнением о том, какое будущее ожидает украинских дизайнеров и нашу культуру.

Об этом он эксклюзивно рассказал в интервью Новини.LIVE.

Читайте также:

Амадор Лопес о популярности украинских дизайнеров

Лопес прокомментировал тренд на все украинское в мире. В настоящее время мировые звезды нередко одевают образы украинских дизайнеров. По его мнению, после победы Украина станет центром культурной жизни в мире и у нас, наконец, начнут организовывать популярные фестивали и мероприятия.

"Я очень горжусь своей невероятной талантливой страной. Мир наконец-то узнает, что есть украинский язык и культура. Иностранцы сейчас интересуются, что мы едим, поем и что мы одеваем. Украина — это тренд и это только начало. Я знаю, что когда мы победим, со всего мира будут к нам приезжать", — сказал Амадор Лопес.

Напомним, Екатерина Кухарь примерила образ главной героини из сериала "Эмили в Париже". А также украинские дизайнеры создавали образ для героинь "Эмили в Париже".