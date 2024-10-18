Аль Пачіно пригадав, як ледь не помер від сорому у дитинстві

Голлівудський актор Аль Пачіно. Фото: Reuters

Актор Аль Пачіно у своїх мемуарах Sonny Boy ("Синочок") із болем згадує травму у дитячі роки. Він досі із соромом згадує цю історію.

Про це пише Page Six.

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Нещасний випадок стався, коли він жив у Південному Бронксі. Актор був 10-річним хлопчиком.

"Я йшов по тонкому залізному паркану. Весь ранок лив дощ, і, звичайно ж, я послизнувся і впав, а залізний прут влучив мені прямо між ніг", — пригадав у своїх мемуарах зірка "Хрещеного батька".

Він зізнався, що згорбився і застогнав від такого сильного болю, що не міг дійти додому. На щастя, один із перехожих підхопив його і відніс до будинку його тітки. Артисту викликали лікаря.

"Я лежав на ліжку зі спущеними до щиколоток штанами, а три найближчі жінки в моєму житті — мати, тітка і бабуся — в паніці тицяли в мій чоловічий статевий орган. Я подумав: "Боже, будь ласка, забери мене зараз". Я чув, як вони шепотілися між собою, поки його оглядали", — написав Аль Пачіно.

Актор описує цей інцидент як "один з найганебніших досвідів" всього його життя.

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