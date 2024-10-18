Аль Пачино вспомнил, как чуть не умер от стыда в детстве

Голливудский актер Аль Пачино. Фото: Reuters

Актер Аль Пачино в своих мемуарах "Sonny Boy" ("Сыночек") с болью вспоминает травму в детские годы. Он до сих пор со стыдом вспоминает эту историю.

Об этом пишет Page Six.

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Несчастный случай произошел, когда он жил в Южном Бронксе. Актер был 10-летним мальчиком.

"Я шел по тонкому железному забору. Все утро лил дождь, и, конечно же, я поскользнулся и упал, а железный прут попал мне прямо между ног", — вспомнил в своих мемуарах звезда "Крестного отца".

Он признался, что сгорбился и застонал от такой сильной боли, что не мог дойти домой. К счастью, один из прохожих подхватил его и отнес в дом его тети. Артиста вызвали врача.

"Я лежал на кровати со спущенными до щиколоток штанами, а три самые близкие женщины в моей жизни — мать, тетя и бабушка — в панике тыкали в мой мужской половой орган. Я подумал: "Боже, пожалуйста, забери меня сейчас". Я слышал, как они шептались между собой, пока его осматривали", — написал Аль Пачино.

Актер описывает этот инцидент как "один из самых позорных опытов" всей его жизни.

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