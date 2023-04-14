Які птахи здатні вбити людей – мають всюди отруйну речовину

Птахи, що мають отруйну речовину в організмі та на тілі. Фото: Pinterest

Дослідники з Німеччини, Данії та Папуа-Нової Гвінеї з’ясували, що два види новогвінейських птахів мають у своєму організмі та на тілі отруйну речовину. За словами вчених, дроздові мухоловки Pitohui dichrous, Pitohui kirhocephalus та Pitohuiferrugineus мають батрахотоксин у пір’ї, серці, шкірі, шлунку та печінці.

Про це повідомляє портал "Molecular Ecology"

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Батрахотоксин – це отруйний компонент, який раніше виділявся лише з трьої типів отруйних жаб-листолазів роду Phyllobates. Концентрація цієї отрути настільки висока у жаб’ячій шкірі, що лише при одному дотику виникає спазм у м’язах та може навіть зупинитися серце.

Вчені стверджують, що в одній жабі міститься близько одного міліграма батрахотоксину, який здатний вбити 10-20 людей або двох африканських слонів.

Справа в тому, що цей токсин відкриває натрієві канали в мембранах м'язових та нервових клітин, через що іони натрію можуть постійно туди проникати. Через це падає електричний потенціал клітини, та вона може більше передавати нервові імпульси.

Концентрація батрахотоксину у птахів

Хоча птахи мають нижчу концентрацію токсину, аніж у жаб, його вплив досить відчутний. Місцеві жителі навіть не додають у їжу цих птахів, адже їхнє м’ясо здатне обпекти рот.

"Керівник дослідження Кнуд Йонссон з Музею природної історії в Копенгагені подумав, що мені було сумно і я мав важкі часи під час експедиції, коли побачив мене з нежиттю та слізьми на очах. Насправді, я просто сидів і брав зразки пір'я питохи – одного з найотруйніших птахів на Землі", – розповів автор дослідження Касун Бодавата з Копенгагенського університету.

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