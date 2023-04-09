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Дослідники дізналися, які наркотики використовували наші предки: як їм вдалося це зробити

9 квітня 2023 14:13
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Давні люди. Фото: google.com
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Науковцям вдалося дізнатися, які наркотичні речовини використовували наші предки майже 3600 років тому. Вони дослідили їхнє волосся.

Про це повідомляє ScienceAlert.

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Деталі

Команда археологів знайшла волосся, що належало індивідууму, який жив у копальні міді в давньому населеному пункті на південному заході Ірану.

Волосы древнего человека
Волосся давньої людини. Фото: ScienceAlert

За допомогою методу мас-спектрометрії, дослідники виявили залишки психоактивної речовини DMT у зразках.

DMT — це одна з найсильніших психоактивних речовин, що відомі людству. Вона зазвичай використовується у релігійних ритуалах.

Знайдені залишки наркотиків довели, що використання психоактивних речовин не є новим явищем в історії. Дослідження також засвідчує, що використання DMT могло мати релігійне значення, яке можна відслідкувати до найраніших стадій людської історії.

Унікальне дослідження надає нові докази про еволюцію культури та релігії, які стали невідв’язними без використання наркотиків. Психоактивні речовини могли впливати на духовний досвід людини, і допомагати відкривати нові рівні сприйняття світу.

Нагадаємо, у Південній Африці науковці знайшли докази того, що люди на планеті почали смажити равликів і вживати їх у їжу не 50, а 170 тисяч років тому. Експерименти на сучасних равликах підтвердили ці гіпотези.

Також ми писали, що минулого року науковці встановили, що стародавні кістки австралопітеків, знайдені у Південній Африці, можуть бути більш ніж на мільйон років старші, ніж вважалося раніше. А це означає, що саме вони були предками сучасних людей.

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