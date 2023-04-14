Какие птицы способны убить людей – имеют везде ядовитое вещество

Птицы, имеющие ядовитое вещество в организме и на теле. Фото: Pinterest

Исследователи из Германии, Дании и Папуа-Новой Гвинеи выяснили, что два вида новогвинейских птиц имеют в своем организме и на теле ядовитое вещество. По словам ученых, дроздовые мухоловки Pitohui dichrous, Pitohui kirhocephalus и Pitohuiferrugineus имеют батрахотоксин в перьях, сердце, коже, желудке и печени.

Об этом сообщает портал "Molecular Ecology"

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Батрахотоксин – это ядовитый компонент, который ранее выделялся только из трех типов ядовитых лягушек-листолазов рода Phyllobates. Концентрация этого яда настолько высока в лягушачьей коже, что только при одном прикосновении возникает спазм в мышцах и может даже остановиться сердце.

Ученые утверждают, что в одной лягушке содержится около одного миллиграмма батрахотоксина, способного убить 10-20 человек или двух африканских слонов.

Дело в том, что этот токсин открывает натриевые каналы в мембранах мышечных и нервных клеток, поэтому ионы натрия могут постоянно туда проникать. Поэтому падает электрический потенциал клетки, и она может больше передавать нервные импульсы.

Концентрация батрахотоксина у птиц

Хотя птицы имеют более низкую концентрацию токсина, чем у лягушек, его влияние достаточно ощутимо. Местные жители даже не добавляют в пищу этих птиц, ведь их мясо способно обжечь рот.

"Руководитель исследования Кнуд Йонссон из Музея естественной истории в Копенгагене подумал, что мне было грустно и у меня были тяжелые времена во время экспедиции, когда увидел меня с насморком и слезами на глазах. На самом деле, я просто сидел и брал образцы перьев питохи – одной из самых ядовитых птиц на Земле", – рассказал автор исследования Касун Бодавата из Копенгагенского университета.

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