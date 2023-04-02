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Вчені з'ясували, що відбувається у мізках бджіл

2 квітня 2023 17:57
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Бджола
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Нещодавнє дослідження, проведене групою вчених під керівництвом Ентоні Бухмана, показує, що бджоли мають емоційне життя і свідомість. Ці результати можуть мати значний вплив на сільське господарство, оскільки вони є важливими запилювачами багатьох культурних рослин, включаючи фрукти, овочі та горіхи.

Про це пише The Guardian.

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Раніше дослідження бджіл були сфокусовані на їх ролі в запиленні сільськогосподарських культур, але відкриття, що бджоли мають емоційне життя, може змусити нас задуматися про те, як ми ставимося до цих тварин.

Тепер бджоли розглядаються як комерційні тварини, які використовуються для виробництва їжі, аналогічно великої рогатої худоби на відгодівельних майданчиках, що виробляють яловичину. Однак, як зазначає Бухман, цей механізований підхід до запилення не бере до уваги нові наукові дані про емоційне життя бджіл.

Зокрема, дослідження Бухмана вказує на те, що бджоли мають деякі форми свідомості, розв'язувати проблеми та здатні до примітивної форми суб'єктивного досвіду.

Такі результати дослідження можуть змусити нас переглянути наше ставлення до бджіл та змінити нашу практику використання агрохімікатів та знищення довкілля бджіл.

Бджоли відіграють вирішальну роль у сільському господарстві, оскільки близько третини харчових продуктів американців залежить від їхнього запилення. Однак підхід до запилення, заснований на комерційному розведенні бджіл, не враховує емоційне життя та страждання цих комах. Вчені, які займаються вивченням бджіл, кажуть, що вони усвідомлюють себе, мають інтелект і можуть відчувати примітивну форму суб'єктивного досвіду.

Велика кількість бджіл гине під час масового запилення сільськогосподарських культур, наприклад мигдалю, і це число збільшується рік у рік.

Вчені сподіваються, що визнання емоційного життя бджіл допоможе покращити ставлення до них і змусить людей замислитися над тим, як вони поводяться з цими комахами.

Нагадаємо, що у світі є безліч екзотичних, незвичайних, яскравих і чудових тварин, проте деякі з них мають досить непросте життя.

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