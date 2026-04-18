Бронирование отдыха all inclusive: 5 ошибок, которые испортят ваш отпуск

Отпуск по системе "все включено" может быть действительно правильным решением для беззаботного отдыха. Но лишь в том случае, если грамотно подойти к процессу бронирования.

О самых распространенных ошибках при бронировании all inclusive рассказало издание Travel and Leisure, передают Новини.LIVE.

Что не надо делать при бронировании "все включено"

Чтобы отпуск прошел действительно комфортно и без неприятных "сюрпризов", не стоит допускать пяти ошибок при бронировании тура и во время самого путешествия.

Быть уверенным, что действительно включено все

Тарифы all inclusive могут существенно отличаться пакетами услуг, которые они покрывают. Часто, например, в стоимость тура не входит перелет или трансфер из аэропорта в отель. Поэтому надо этот момент уточнять заранее.

Игнорировать текст, написанный в договоре мелким шрифтом

Внимательно читайте документы. Вы можете быть удивлены, узнав, что пакет "все включено" не включает налоги или чаевые, которые могут стоить тысячи долларов. И наоборот, вы можете обнаружить, что трансфер из/в аэропорт включен, когда думали, что вам придется бронировать транспорт самостоятельно.

Читайте также:

В любом случае, важно знать, на что вы соглашаетесь, за что платите и что не покрывает ваш тариф. Вам также следует ознакомиться с политикой возврата средств или отмены, если ваша поездка будет прервана или отложена.

Тратить на тур весь бюджет

Соблазн выбрать самый дорогой пакет "все включено" может быть велик, но важно реально оценивать свой бюджет. Если для оплаты отпуска приходится сильно экономить или даже занимать деньги, лучше отказаться от такого варианта.

Иначе во время поездки вместо отдыха вы будете постоянно думать о потраченных средствах, а любые мелкие недостатки в отеле или сервисе будут только раздражать.

Также стоит внимательно следить за дополнительными услугами, которые не входят в пакет. Платные напитки, спа-процедуры, экскурсии или другие развлечения могут незаметно увеличить расходы. В результате в конце отпуска можно получить значительно больший счет, чем ожидалось.

Платить за услуги, которыми вы не воспользуетесь

Курорт, который вы выбрали для отдыха, может предлагать пакеты "все включено" с различными удобствами. Но не стоит платить за вещи, которыми вы не будете пользоваться.

Например, если вы не употребляете алкоголь или придерживаетесь диеты из рыбы и салатов, самый дорогой пакет с ежевечерним сочетанием стейков и вина будет абсолютно лишним. Или же вы можете платить за спа-услуги, когда предпочитаете проводить все время на пляже. В таком случае рассмотрите пакет более низкого уровня.

Выбирать отель "вслепую"

Каждый курорт имеет свою индивидуальность и ориентирован на определенный тип гостей. Одни отели подойдут только взрослым, тогда как другие, с многочисленными водными горками и программами дневного ухода, будут комфортными для семей с детьми.

Если вы хотите получить представление о том, что это за курорт и какая там будет аудитория, обратите внимание на пакет доступных услуг и запланированные мероприятия. Задавайте максимум вопросов турагенту, читайте отзывы, чтобы выбрать максимально комфортный именно для вас вариант отеля.

Ранее Новини.LIVE рассказывали о бюджетных турах в Турцию. Цены стартуют от 18 000 грн за одного человека. Пакет включает проезд автобусом, услуги гида, базовые экскурсии и проживание в отеле.

Также Новини.LIVE писали о недорогих турах в Европу. Есть предложения стоимостью всего несколько тысяч гривен. Они подойдут туристам, для которых впечатления важнее звездности отеля.