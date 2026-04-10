Дешевые туры в Европу: куда можно поехать в мае за небольшие деньги

Дешевые туры в Европу: куда можно поехать в мае за небольшие деньги

Дата публикации 10 апреля 2026 18:05
Дешевый отдых в Европе в мае: цены и направления
Украинские турагентства предлагают бюджетные варианты отдыха. Фото: Travel off path. Коллаж: Новини.LIVE

В Украине и Европе есть много туристических направлений, где можно отдохнуть за небольшие деньги, особенно если выбирать кратковременные путешествия. Даже туры по Европе могут быть доступными, если правильно спланировать маршрут.

Где весной можно дешево отдохнуть за границей, сайту Новини.LIVE рассказала турагент Ульяна Мельник.

Какие цены на дешевые туры в Европу

В рекламных объявлениях о поездках по Европе суммы обычно начинаются от 600-700 евро и выше. Но существуют предложения, стоимость которых составляет всего несколько тысяч гривен. Эти варианты выгодны для путешественников, которые планируют потратить мало денег. Для таких людей впечатления важнее, чем состояние помещений в отелях.

"Уже совсем скоро, с мая, стартуют автобусные туры с отдыхом на море. Хотя на самом деле в Европе в это время море еще прохладное и прогреется только с середины июня. Это будут Болгария, Испания, Италия, Хорватия, Черногория, Турция, Албания, Греция. Цены от 21 тыс грн за двоих", — добавила турагент.

Что еще стоит знать туристам

Ранее Новини.LIVE сообщали об интересном эксперименте, который предлагают людям в Италии. Тем, кто согласится переехать в Альпы и месяц прожить на высоте 2 000 метров над уровнем моря, готовы платить 400 евро. Людей планируют поселить в живописном горном приюте "Нино Корси" и исследовать, как влияет на человеческий организм жизнь на высокогорье.

Читайте также:

Также Новини.LIVE сообщали о местах в Центральной Америке, где удобно жить и выполнять работу из дома. Специалисты исследовали более двадцати городов в Западном полушарии, оценив стоимость жизни, стабильность интернета, безопасность улиц и развитие городской инфраструктуры.

А еще Новини.LIVE рассказывали о 10 курортах, куда поедут блогеры вместо Дубая. Война на Ближнем Востоке внесла коррективы, поэтому мировые блогеры вынуждены искать альтернативу Эмиратам.

Виктория Федорив - Редактор

Виктория Федорив
