Бронювання відпочинку all inclusive: 5 помилок, які зіпсують вашу відпустку

Відпустка за системою "все включено" може бути дійсно правильним рішенням для безтурботного відпочинку. Але лише в тому разі, якщо грамотно підійти до процесу бронювання.

Про найпоширеніші помилки при бронюванні all inclusive розповіло видання Travel and Leisure, передають Новини.LIVE.

Що не треба робити при бронюванні "все включено"

Щоб відпустка пройшла дійсно комфортно і без неприємних "сюрпризів", не варто припускатися п’яти помилок при бронюванні туру та під час самої подорожі.

Бути впевненим, що дійсно включено все

Тарифи all inclusive можуть суттєво відрізнятися пакетами послуг, які вони покривають. Часто, наприклад, у вартість туру не входить переліт або трансфер з аеропорту до готелю. Тож треба цей момент уточнювати заздалегідь.

Ігнорувати текст, написаний в договорі дрібним шрифтом

Уважно читайте документи. Ви можете бути здивовані, дізнавшись, що пакет "все включено" не включає податки чи чайові, які можуть коштувати тисячі доларів. І навпаки, ви можете виявити, що трансфер з/до аеропорту включено, коли думали, що вам доведеться бронювати транспорт самостійно.

У кожному разі, важливо знати, на що ви погоджуєтеся, за що платите і що не покриває ваш тариф. Вам також слід ознайомитися з політикою повернення коштів або скасування, якщо вашу поїздку буде перервано або відкладено.

Витрачати на тур весь бюджет

Спокуса обрати найдорожчий пакет "все включено" може бути великою, але важливо реально оцінювати свій бюджет. Якщо для оплати відпустки доводиться сильно економити або навіть позичати гроші, краще відмовитися від такого варіанту.

Інакше під час поїздки замість відпочинку ви будете постійно думати про витрачені кошти, а будь-які дрібні недоліки в готелі чи сервісі лише дратуватимуть.

Також варто уважно стежити за додатковими послугами, які не входять у пакет. Платні напої, спа-процедури, екскурсії чи інші розваги можуть непомітно збільшити витрати. У результаті наприкінці відпустки можна отримати значно більший рахунок, ніж очікувалося.

Платити за послуги, якими ви не скористаєтеся

Курорт, який ви обрали для відпочинку, може пропонувати пакети "все включено" з різноманітними зручностями. Але не варто платити за речі, якими ви не користуватиметеся.

Наприклад, якщо ви не вживаєте алкоголь або дотримуєтеся дієти з риби та салатів, найдорожчий пакет з щовечірнім поєднанням стейків та вина буде абсолютно зайвим. Або ж ви можете платити за спа-послуги, коли волієте проводити весь час на пляжі. У такому разі розгляньте пакет нижчого рівня.

Обирати готель "наосліп"

Кожен курорт має свою індивідуальність і орієнтовані на певний тип гостей. Одні готелі підійдуть лише дорослим, тоді як інші, з численними водними гірками та програмами денного догляду, будуть комфортними для сімей з дітьми.

Якщо ви хочете отримати уявлення про те, що це за курорт і яка там буде аудиторія, зверніть увагу на пакет доступних послуг та заплановані заходи. Ставте максимум питань турагенту, читайте відгуки, щоб обрати максимально комфортний саме для вас варіант готелю.

